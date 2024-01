WBL - work based learning - uczenie się oparte na pracy

Co to jest WBL - work based learning?

Sformułowanie WBL - work based learning oznacza uczenie się oparte na pracy. W zależności od dziedziny rynku pracy i rodzaju pracy może przybierać różne postacie. Mogą to być szkolenia, praktyki, przyuczenie do wykonywania danego zawodu, które w głównej mierze oparte są na pracy. Celem jest więc pozyskanie wiedzy praktycznej a nie tylko teoretycznej. Mogą to być również kursy, szkolenia przekwalifikujące, seminaria, warsztaty - form jest wiele. Wiele jest też instytucji rynku, które zaangażowane są w WBL, mogą to być np. publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. Zakres podmiotowy WBL obejmuje głównie osoby młode czy młodociane, które dopiero wkraczają w rynek pracy, ale jak najbardziej osoby dorosłe również mogą korzystać z kursów, które poszerzą ich horyzonty i umiejętności w pracy (szczególnie jeżeli ją zmieniają).

Czym jest przyuczenie do zawodu?

Oczywiście w zależności od uregulowań w danym kraju, przyuczenie do wykonywania danego zawodu jest różnie rozumiane. Jednak na potrzeby zalecenia postanowiono, że uniwersalna definicja będzie tak brzmiała: przyuczanie do zawodu to forma kształcenia i szkolenia, jest uregulowana w umowie o praktykę zawodową, która umożliwia praktykantowi zdobycie kompetencji wymaganych do pracy w zawodzie poprzez zorganizowane i wynagradzane lub w inny sposób wynagradzane finansowo szkolenie obejmujące zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim uczenia się, co prowadzi do uzyskania uznanych kwalifikacji;

Zalecenie w sprawie przygotowania zawodowego

Jak podaje Międzynarodowa Organizacja Pracy: "Uczenie się oparte na pracy odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu umiejętności pracowników na zmieniającym się rynku pracy. Jest to nie tylko ścieżka dla młodzieży, ale także dla dorosłych poszukujących możliwości podniesienia lub zmiany kwalifikacji. Promowanie i szersza dostępność przyuczania do zawodu i innych możliwości szkolenia opartego na pracy może zmniejszyć bezrobocie młodzieży, ułatwić wejście na rynek pracy, zwiększyć wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstw oraz umożliwić pracownikom rozwijanie odpowiednich umiejętności w szybko zmieniającym się świecie pracy. Międzynarodowa Konferencja Pracy przyjęła niedawno zalecenie w sprawie przygotowania zawodowego wysokiej jakości z 2023 r. (nr 208), zawierające szczegółowe wytyczne dla państw członkowskich dotyczące promowania i regulowania przygotowania zawodowego.".

Quality Apprenticeships Recommendation - zalecenie dotyczące wysokiej jakości praktyk zawodowych

Konieczne staje się wydawanie dokumentów na szczeblu międzynarodowym, które mają "pobudzać" poszczególne kraje do zmiany w podejściu do kształcenia i rozwoju - szczególnie młodzieży. Dlaczego jest to tak ważne i konieczne? Ponieważ jak wskazuje się w zaleceniu światowe stopy bezrobocia i niepełnego zatrudnienia są nadal wysokie, nierówności utrzymują się i że gwałtowne przemiany w świecie pracy, takie jak wyzwań związanych ze zmianą klimatu, pogłębiają niedopasowanie umiejętności i niedobory wykwalifikowanej siły roboczej, wymagających rozwoju wysokiej jakości praktyk zawodowych, które stwarzają możliwości dla osób w każdym wieku, aby stale się przekwalifikowywały i podnosiły kwalifikacje.