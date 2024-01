Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - praca w ramach OSP

Praca młodych osób zaczyna być coraz bardziej doceniana, szczególnie, jeżeli jest to praca na rzecz społeczeństwa i dobrowolna, w zasadzie darmowa. Mało się mówi o Ochotniczych Strażach Pożarnych, a przecież spełniają służebną rolę wobec społeczności lokalnej. Często to strażacy OSP są pierwsi na miejscu zdarzenia. W ramach OSP działają też MDP - co to jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP)? Ogłoszono konkurs dla MDP. OSP ogłasza: zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami. Poniżej szczegóły.

Autopromocja