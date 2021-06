Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

Staż z urzędu pracy

Staż nie jest uregulowany umową o pracę, a umową pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą, który chce przyjąć osobę bezrobotną na staż. Umowa taka określa czas trwania stażu, program stażu, zakres zadań stażysty, wskazuje opiekuna stażu oraz okres, na jaki pracodawca zobowiązuje się zatrudnić stażystę po odbytym stażu.

Wynagrodzenie za staż 2021

Wynagrodzenie za wykonywanie pracy jest uprawnieniem pracowniczym. W przypadku stażysty natomiast wynagrodzenie definiowane jest jako stypendium stażowe, wypłacane przez urząd pracy. Stypendium stażowe nie podlega regulacjom, dotyczącym minimalnego wynagrodzenia, ponieważ nie jest to wynagrodzenie za pracę. A skoro tak, to stypendium stażowe może być niższe niż pensja minimalna. Wysokość stypendium stażowego to 120% podstawy zasiłku dla bezrobotnych, czyli aktualnie (2021 r.) 1440 zł brutto.

Staż z urzędu pracy a urlop

Zgodnie z art. 53 ust. 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na wniosek stażysty pracodawca jest zobowiązany do udzielenia mu 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości.

Aby stażysta miał prawo do pierwszego „urlopu”, musi minąć 30 dni kalendarzowych stażu. Do tych dni wlicza się również weekendy i dni wolne od pracy. Nie wlicza się natomiast dni, w których osoba bezrobotna nie odbywała stażu z powodu zwolnienia lekarskiego.

Staż a zwolnienie lekarskie

Jeśli stażysta w czasie stażu pójdzie na zwolnienie lekarskie, to zachowuje w tym czasie prawo do pełnego stypendium stażowego. Jest ono wypłacane przez powiatowy urząd pracy, który skierował go na staż, a nie przez ZUS, tak jak w przypadku zasiłku chorobowego wynikającego z niezdolności do pracy pracownika.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny zachowuje prawo do zasiłku i stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie przysługiwania zasiłku lub odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych i szkolenia, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.

L4 w czasie stażu nie ma zatem wpływu na wysokość stypendium stażowego. Należy jednak pamiętać, że niezdolność do pracy spowodowana długotrwałym zwolnieniem lekarskim, trwającym dłużej niż 89 dni, skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej, a tym samym przerwaniem stażu.

Ciąża na stażu

Jeśli w czasie stażu z urzędu pracy stażystka zajdzie w ciążę, to może kontynuować staż, jeśli stan zdrowia jej na to pozwala. Oczywiście stażystka będąca w ciąży może iść na zwolnienie lekarskie na zasadach opisanych powyżej, czyli za czas tego zwolnienia lekarskiego zachowa ona prawo do stypendium stażowego.

Jeśli ze wglądów zdrowotnych stażystka będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim przez okres powyżej 90 dni, to staż może zostać przerwany. Nie oznacza to jednak, że utraci ona status osoby bezrobotnej, ponieważ niezdolność do pracy spowodowana ciążą nie skutkuje wyrejestrowaniem z urzędu pracy.

Przerwanie stażu z powodu ciąży nie zamyka również drogi stażystce do ubiegania się o kolejny staż z urzędu pracy w przyszłości. Nadal ma taką możliwość, ponieważ staż z urzędu pracy nie jest limitowany.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy