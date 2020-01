Co powinien zrobić zarejestrowany bezrobotny, który planuje wyjazd?

Decyzja o rejestracji należy do zainteresowanego. Nie ma bowiem obowiązku rejestrowania się w urzędzie pracy. W przypadku chęci skorzystania z pomocy urzędu pracy, należy mieć na uwadze obowiązki które nakłada na zarejestrowanego urząd pracy.

Rejestrując się ze statusem osoby bezrobotnej należy podpisać oświadczenie, że jest się zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia. Oznacza to m.in., że należy pozostawać do dyspozycji urzędu pracy. Nie chodzi tu tylko o zgłaszanie się na wyznaczone, z różną częstotliwością, wizyty. Urząd może wezwać bezrobotnego również między wizytami w celu przedstawienia propozycji pracy lub szkolenia. Wezwanie może być telefoniczne lub za pośrednictwem poczty – przy czym należy mieć na uwadze, że z upływem 14 dni wyznaczonych na odbiór przesyłki doręczenie uważa się za dokonane.

Co w takim razie powinien zrobić zarejestrowany bezrobotny, który planuje wyjazd?

Zgłoszenie tzw. braku gotowości

W każdym roku kalendarzowym bezrobotny uzyskuje prawo do 10 dni tzw. braku gotowości. Powinien wcześniej, przynajmniej dzień przed, zgłosić do urzędu pracy, że pozostaje w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, np. wyjeżdża za granicę. W tym czasie urząd nie będzie próbował się z nim skontaktować. Nie może również pozbawić go statusu osoby bezrobotnej. Należy pamiętać, że chodzi tu o dni kalendarzowe, a w przypadku przysługiwania prawa do zasiłku, świadczenie za te dni nie będzie wypłacone. Procedura powiadamiania w każdym urzędzie ustalana jest indywidualnie. Zazwyczaj, po upłynięciu zgłoszonych dni braku gotowości, należy zgłosić się do urzędu pracy.

Jak zostało wspomniane, maksymalny okres braku gotowości wynosi 10 dni. Jeśli wyjazd na wakacje obejmuje dłuższy okres, należy wyrejestrować się na własną prośbę i ponownie zarejestrować po powrocie. Nie poinformowanie urzędu pracy wiąże się z ryzykiem utraty statusu na minimum 120 dni.

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy