Zasiłek dla bezrobotnych - wysokość zasiłku w 2020 roku

Osoby rejestrujące się w urzędzie pracy, zastanawiają się, czy przysługuje im zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Warunki, które należy spełniać, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych

Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest przepracowanie 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Nie ma znaczenia rodzaj umowy – o pracę czy zlecenie, jak również wymiar etatu. Istotna jest wysokość wynagrodzenia oraz odprowadzane składki.

Do 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku zaliczane są także inne okresy np. prowadzenia działalności gospodarczej (ze składkami naliczanymi od co najmniej minimalnego wynagrodzenia), pobierania zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia (naliczanych od co najmniej minimalnego wynagrodzenia), renty z tytułu niezdolności do pracy. Zasiłek przysługuje również osobom, które korzystały z urlopu wychowawczego.

Warunkiem otrzymania zasiłku jest więc udokumentowanie 365 dniowego okresu uprawniającego oraz odpowiednia wysokość wynagrodzenia, podstawy naliczania. W przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy oraz urlopu wychowawczego wystarczy spełnić warunek dotyczący okresu. Wysokość wynagrodzenia nie ma znaczenia również w przypadku osoby pracującej na podstawie umowy uaktywniającej.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2020 r.

do 5 lat stażu pracy od 5 do 20 lat stażu pracy powyżej 20 lat stażu pracy W okresie pierwszych trzech miesięcy 689,20 zł brutto

603,17 zł netto 861,40 zł brutto

741,87 zł netto 1 033,70 zł brutto

880,67 zł netto W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 541,10 zł brutto

483,49 zł netto 676,40 zł brutto

592,52 zł netto 811,70 zł brutto

701,65 zł netto

Wysokość wypłacanego świadczenia zależy od stażu pracy

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 180 lub 365 dni, w zależności od sytuacji na rynku pracy oraz stażu pracy. Okres wypłaty świadczenia może jednak zostać skrócony, na przykład z powodu zwolnienia się z pracy przez rejestrującą się osobę, o 90 dni.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania zasiłku dla bezrobotnych oraz okresów wypłaty świadczenia można znaleźć w zakładce „Zasiłek dla osób bezrobotnych”.

Zasiłki waloryzowane są raz w roku, 1 czerwca. Dlatego podane kwoty obowiązują tylko przez pierwszą połowę roku. To, czy wysokość zasiłku będzie wyższa w drugiej połowie roku, okaże się w maju.