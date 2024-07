Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy od 1 lipca 2024 r. - zmiany i nowe obowiązki pracodawców

Jakie zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2024 roku? Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na polskich pracodawców? Legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy został przedłużony do 30 września 2025 r. Do końca września przedłużono również ważność dokumentów takich jak wizy krajowe czy karta pobytu. Wprowadzono możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin. Co jeszcze zmieniło się od lipca?

