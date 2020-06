Koronawirus: Większość pracodawców nie zwolni w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Gorsza sytuacja finansowa firm nie spowoduje masowych redukcji etat ó w

Epidemia COVID-19 sprawiła, że stabilna na przestrzeni ostatnich lat, sytuacja finansowa polskich firm znacząco się pogorszyła. Z 41. edycji badania Plany Pracodawców realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad wynika, że 15% pracodawców ocenia swoją kondycję jako złą lub bardzo złą. To najwyższy odsetek obserwowany od 12 lat. Pomimo słabszej sytuacji ekonomicznej, większość przedsiębiorców planuje jednak utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie.

Pogorszenie sytuacji finansowej firm, najwięcej problem ó w zgłasza branża transportowa

Z najnowszego badania Randstad wynika, że aż 15% pracodawców ocenia swoją sytuację ekonomiczną jako złą lub bardzo złą. Tak wysokiego odsetka nie obserwowano w całej historii badania, tj. od 2008 r. Najwięcej firm, które wskazały na problemy finansowe, znajduje się na zachodzie i południu Polski, tj. w woj. lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim, opolskim i śląskim. W obu tych makroregionach po 16%. Stosunkowo duży odsetek firm w słabszej kondycji jest też w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców (18%).

Najwięcej problemów finansowych zgłaszają przedsiębiorstwa zajmujące się transportem, gospodarką magazynową i łącznością. 20% ocenia, że ich sytuacja jest zła lub bardzo zła. Na trudności wskazuje też 19% organizacji funkcjonujących w obszarze pozostałej działalności usługowej oraz 18% z przemysłu.

Najlepiej radzą sobie przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą nieruchomości i firm

Z drugiej strony, 39% pracodawców swoją sytuację finansową określa jako dobrą, a 6% uważa, że jest bardzo dobra. W najlepszej kondycji są firmy na wschodzie kraju (woj. lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie), gdzie 46% przedsiębiorców ocenia swoją sytuację ekonomiczną pozytywnie oraz te, działające we wsiach poza obrębem dużych aglomeracji (51%). Najlepiej swoją kondycję oceniają pracodawcy z branży obsługi nieruchomości i firm. 61% z nich mówi o niej, że jest dobra lub bardzo dobra.

Wi ększość firm utrzyma zatrudnienie na obecnym poziomie

Większość, bo 65% pracodawców nie planuje zmian w zatrudnieniu w ciągu najbliższych 6 miesięcy. 13% wskazuje na możliwość zwolnień, a 14% deklaruje zwiększenie liczby pracowników. To o 10 p.p. mniej niż w poprzedniej edycji badania realizowanej pod koniec 2019 r. Jednocześnie odsetek firm, które nie wiedzą, czy takie zmiany nastąpią w ciągu najbliższych 6 miesięcy, wzrósł do 8%, tj. o 5 p.p. względem końcówki ubiegłego roku. To potwierdzenie, że sytuacja epidemiczna spowodowała niepewność wśród pracodawców.