Gdzie, kiedy i jak złożyć wniosek aktywny rodzic?

Gdzie złożyć wniosek aktywny rodzic? Jak złożyć wniosek aktywny rodzic? Kto wypłaca aktywny rodzic? Kiedy złożyć wniosek aktywny rodzic?

Program Aktywny Rodzic

Program Aktywny Rodzic powstał po to, aby ułatwić rodzicom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem z pracą. Program Aktywny Rodzic dotyczy wsparcia dla rodziców dzieci do lat 3. Program obejmuje trzy świadczenia:

aktywni rodzice w pracy – nowe świadczenie, aktywnie w żłobku – zastąpi dofinansowanie do żłobka, aktywnie w domu – zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy.

Ważne Świadczenia z programu Aktywny Rodzic przysługują bez względu na dochód rodziny i nie podlegają egzekucji administracyjnej i komorniczej. Od tych świadczeń nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne ani składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Co istotne należy zdecydować o konkretnej formie pomocy, ponieważ na to samo dziecko za dany miesiąc przysługuje tylko jedno ze świadczeń. Oczywiście można nawet kilka razy zmieniać rodzaj świadczenia, czyli zrezygnować z jednej formy wsparcia i przejść na inną, niemniej jednak w danym miesiącu na dane dziecko można pobierać tylko jedno świadczenie.

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka –„Aktywny rodzic” (Dz.U. z 2024 r. poz. 858) z dniem 1 października 2024 r. (kiedy to wchodzi w życie), uchyla ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym (RKO) oraz rozdział 8a w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, który odnosi się do ustalania prawa do dofinansowania do żłobka.

Kiedy złożyć wniosek aktywny rodzic?

Już od 1 października 2024 r. będzie można składać wnioski o świadczenia z programu Aktywny Rodzic. Gdzie złożyć wniosek aktywny rodzic? ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenia z programu Aktywny Rodzic. Jak złożyć wniosek aktywny rodzic? Wnioski o świadczenia z programu Aktywny Rodzic można składać do ZUSu ale wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie przez: PUE/eZUS,

aplikację mobilną mZUS,

portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,

swój bank, jeśli uruchomił taką usługę. Ważne ZAPAMIĘTAJ: FORMA ELEKTRONICZNA, NIE PAPIEROWA Wniosek złożony w formie papierowej ZUS pozostawi bez rozpatrzenia. Komu przysługuje aktywny rodzic? Świadczenia z programu Aktywny Rodzic przysługują zamieszkałym w Polsce: obywatelom polskim, obywatelom UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii, pozostałym cudzoziemcom, o ile spełniają warunek legalnego pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy albo na podstawie innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt i dostęp do rynku pracy. Aktywny rodzic dla Ukraińców Świadczenia aktywni rodzice w pracy i aktywnie w domu nie przysługują obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi. Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, jeżeli przebywali legalnie w Polsce jako osoby ze statusem „UKR” nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni. Dotyczy to również dziecka obywatela Ukrainy, które ma status „UKR”.

Kto wypłaca aktywny rodzic?

Zarówno prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne Resort pracy odpowiada na wątpliwości dot. umów w zakresie babciowego Osoby chcące skorzystać z programu pytają: Jaką umowę będzie musiał przedstawić rodzić, aby otrzymać świadczenie "aktywni rodzice w pracy" czyli tzw. "babciowe"? Na czas nieokreślony/określony? Czy wszystkie formy zatrudnienia są honorowane np. umowy zlecenie, działalność gospodarcza? Ze świadczenia będą mogli również skorzystać rodzice, którzy wykonują pracę na umowie zlecenie czy też prowadzą własną działalność gospodarczą jednak podobnie jak przy zatrudnieniu na etacie warunkiem otrzymania świadczenia będzie zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od podstawy, której łączna (dla obojga rodziców) wysokość wynosić będzie nie mniej niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie będzie konieczności przedstawiania umów o pracę – ZUS samodzielnie zweryfikuje czy rodzic jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i jaka jest podstawa jego wynagrodzenia, od której są odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.