Dane osobowe pracownika. Czy pracodawca może pytać o religię i światopogląd

Jak dziś wygląda nowoczesne miejsce pracy? Praca zdalna to standard, ale pracodawcy oferują swoim pracownikom o wiele więcej. Biuro ma być przyjaznym miejscem pracy. Dążenie do tego celu zapewnia m.in. polityka „Pracy Dopasowanej Do Życia” (Work That Fits Your Life)? Przyznanie pracownikom 4 dodatkowych dni płatnego urlopu, tzw. Wellness Friday to tylko jedna z nowoczesnych inicjatyw. O współczesnych praktykach w zarządzaniu zespołami opowie Katarzyna Turkiewicz, Prezeska Hewlett Packard Enterprise Global Business Center.