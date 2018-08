Zawiadamianie o dalszym pełnieniu funkcji IOD tylko do 1 września 2018 r.

Dotychczasowi ABI, którzy po 1 września 2018 r. nadal mają pełnić funkcję inspektora ochrony danych (IOD), do tego dnia muszą być zgłoszeni do Prezesa UODO.

Prezes UODO przypomina, że jeżeli 24 maja u administratora funkcjonował administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), to następnego dnia z mocy prawa stał się on inspektorem ochrony danych (IOD) i będzie pełnił tę funkcję tylko do 1 września 2018 r.

Żeby dotychczasowy ABI był inspektorem ochrony danych także po 1 września – najpóźniej do tego dnia należy zawiadomić o tym Prezesa UODO.

Jeśli administrator tego nie zrobi, to po tym dniu status IOD wygaśnie.

Natomiast jeżeli administrator ma obowiązek wyznaczenia IOD, a do 1 września nie zawiadomi Prezesa UODO, że rolę IOD pełni dotychczasowy ABI, musi wyznaczyć nową osobę na to stanowisko oraz w terminie dwóch tygodni zawiadomić o tym Prezesa UODO.

Prezes UODO zachęca, żeby nie czekać z zawiadomieniem do ostatniej chwili.

Zawiadamianie wyłącznie drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, zawiadomienie o wyznaczeniu lub odwołaniu IOD sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Weryfikacja spełnienia obowiązku zgłoszenia IOD

Prezes UODO w ramach swoich kompetencji będzie weryfikował, czy podmioty zrealizowały swój obowiązek w zakresie zgłoszenia IOD.

Źródło: Urząd Ochrony Danych Osobowych