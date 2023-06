rozwiń >

Czas pracy nauczyciela

Zagadnienia związane z zatrudnieniem nauczycieli jest uregulowany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984, dalej: ustawa).

W roku szkolnym 2022-2023, tj. od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r., czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Niemniej jednak, czas pracy nauczyciela zależy od posiadanych kwalifikacji i charakteru pracy.

Pensum nauczyciela może być niższe niż 40 godzin tygodniowo, czyli sumarycznie miesięcznie niższe niż przeciętne 160 godzin (oczywiście zależy od miesiąca), które przepracowuje pracownik pełnoetatowy.

Tygodniowa praca nauczyciela

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest bardzo zróżnicowana, zależy od rodzaju pracy nauczyciela, stanowiska pracy i typu (rodzaju) szkoły. Wymiary godzin są różne. Przykładowo jest to: 18, 20, 22, 25 czy 30 godzin .

Do powyższych wymiarów godzin nie są jednak wliczone inne zajęcia i czynności, które wykonuje nauczyciel a wynikają one z zadań statutowych szkoły. Nie jest też doliczony czas potrzebny na przygotowanie się do zajęć czy na doskonalenie zawodowe. Te czynności też zajmują tygodniowo wiele godzin pracy nauczycieli.

Ile dni w tygodniu pracuje nauczyciel?

Co do zasady, nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (zajęć) pracuje 5 dni w tygodniu. Co ważne, nauczyciel pracujący w takim systemie korzysta co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wolnych od pracy, z których jeden musi przypadać w niedzielę. Nie dotyczy to jednak nauczyciela pracującego w systemie kształcenia zaocznego (praca w weekendy).

Może być jednak tak, że dyrektor szkoły może ustalić nauczycielowi czterodniowy tydzień pracy. Kiedy? Jeżeli nauczyciel dokształca się, odbywa szkolenie branżowe czy też wykonuje inne ważne społecznie zadania lub jeżeli po prostu wynika to z organizacji pracy w szkole.

Ile dni urlopu wypoczynkowego ma nauczyciel w wakacje?

Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (chodzi tu o ferie zimowe i letnie). Jest to jednak teoretyczne, ponieważ np. w czasie wakacji nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie wakacji konkretnych czynności.

Czy nauczyciel może pracować w wakacje?

Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

przeprowadzania egzaminów; prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego; opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Wszystkie te czynności nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni w czasie ferii letnich i zimowych łącznie. Nie ma tu znaczenia, w jakim wymiarze czasu nauczyciel wykonywał powyższe czynności w poszczególne dni, ponieważ czasu tego nie rozlicza się godzinowo, lecz w wymiarze dnia.

Przykład Nauczyciel w szkole licealnej został zobowiązany przez dyrektora do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego w sierpniu. Egzamin trwał 50 minut. W związku z tym dyrektor szkoły uznał, że nauczycielka może być zobowiązana do wykonania w czasie ferii letnich innych czynności w późniejszym czasie w wymiarze 6 dni i 10 minut. Stanowisko dyrektora jest nieprawidłowe. Wykonywanie pracy w jakimkolwiek wymiarze w danym dniu powoduje, że „pula” dni zmniejsza się o 1 dzień, a nie o czas rzeczywiście przepracowany.

4-tygodniowy nieprzerwany urlop

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy wyżej wymienione czynności wykonywane w czasie ferii (jeżeli w ogóle będą) nie mogą naruszać prawa nauczyciela do nieprzerwanego co najmniej 4-tygodniowego urlopu wypoczynkowego.

Dotyczy to wakacji, ponieważ urlop w czasie ferii zimowych trwa 2 tygodnie. Co ważne 4-tygodniowy urlop nie może być przerwany żadnymi czynnościami wynikającymi ze stosunku pracy.

Kto nie ma prawa do urlopu w czasie całych wakacji?

Od 1 stycznia 2018 r. pewna kategoria nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie, nie przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Kto nie ma prawa do urlopu w czasie wakacji?

Regulacja nie dotyczy:

dyrektora

wicedyrektora szkoły

nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole

nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

Wyżej wymienionym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.