Niedziele handlowe w 2024 r. określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał w siedem niedziel 2024 r. Które to będą niedziele? Kalendarz niedziel handlowych w 2024 r. poniżej.

Handel dozwolony będzie w siedem niedziel 2024 r. – tak stanowią dotychczas obowiązujące przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zakaz handlu w niedziele i święta nie będzie obowiązywał w:

Autopromocja

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Ważne Niedziele handlowe w 2024 r. Niedziele handlowe w 2024 r. będą przypadać: 28 stycznia

25 marca

28 kwietnia

30 czerwca

25 sierpnia

15 grudnia

22 grudnia

Zakaz handlu w niedziele w 2024 r.

W pozostałe niedziele 2024 r. w placówkach handlowych zakazane będą:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, oraz

powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje:

na stacjach paliw płynnych;

w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;

w aptekach i punktach aptecznych;

w zakładach leczniczych dla zwierząt;

w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;

w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych;

w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej;

w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;

w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;

w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich oraz w portach i przystaniach – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;

w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych;

w placówkach handlowych w portach lotniczych;

w strefach wolnocłowych;

w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;

na terenie jednostek penitencjarnych;

w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;

w sklepach internetowych i na platformach internetowych;

w przypadku handlu towarami z automatów;

w przypadku rolniczego handlu detalicznego;

w hurtowniach farmaceutycznych;

w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi, częściami zamiennymi do tych maszyn, materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych;

w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;

w zakładach pogrzebowych;

w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;

w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;

w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;

na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;

w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;

w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego.

Przeważająca działalność, o której mówią przepisy, oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do rejestru REGON prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.