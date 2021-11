Niedziela handlowa - grudzień 2021 ma 4 niedziele. Czy 5 grudnia, 12 grudnia, 19 grudnia, 26 grudnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Niedziela handlowa w grudniu 2021 r. – kalendarz

Czy w grudniu 2021 r. jest niedziela handlowa? Kalendarz grudnia przedstawia 4 niedziele:

5 grudnia 2021 r., 12 grudnia 2021 r., 19 grudnia 2021 r., 26 grudnia 2021 r.

Czy to niedziele handlowe czy niehandlowe?

5 grudnia, 12 grudnia, 19 grudnia, 26 grudnia 2021 – czy to niedziela handlowa?

5 grudnia czyli pierwsza niedziela miesiąca to niedziela niehandlowa. 26 grudnia to też niedziela niehandlowa, ponieważ grudzień nie należy do wyjątków od zakazu handlu, kiedy to ostatnia niedziela miesiąca jest niedzielą handlową. W związku z powyższym ostatniej niedzieli miesiąca grudnia sklepy będą zamknięte. Inaczej będzie 12 i 19 grudnia. To dwie niedziele bezpośrednio poprzedzające Boże Narodzenie - 25 i 26 grudnia. Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w niedziele każdego roku dwie niedziele, które bezpośrednio poprzedzają Święta Bożego Narodzenia to niedziele handlowe. To dwa z siedmiu wyjątków od zakazu handlu w niedzielę w całym roku kalendarzowym.

Grudzień 2021 (niedziela) Niedziela handlowa 5 grudnia 2021 nie 12 grudnia 2021 tak 19 grudnia 2021 tak 26 grudnia 2021 nie

Podsumowując, w grudniu 2021 roku będą aż dwie niedziele handlowe.

Kiedy jest niedziela handlowa?

Niedziela handlowa występuje w Polsce tylko 7 razy w roku kalendarzowym. Zasadę tę wprowadza ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (zwana ustawą o zakazie handlu). Zakaz handlu w niedziele i święta nie obejmuje jednak wszystkich podmiotów i wszystkich niedziel w roku. Istnieje wiele wyjątków od tej zasady. Czytaj więcej: Niedziela handlowa 2021 – kalendarz.

Co więcej, ustawodawca przewidział kilka wyjątków w postaci niedziel handlowych. Kiedy są niedziele handlowe? Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zakaz handlu nie obowiązuje w:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Ciekawostka: Święto ustawowo wolne od pracy wypadające w niedzielę handlową wprowadza tego dnia zakaz handlu.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

We wrześniu, październiku i listopadzie nie było żadnej niedzieli handlowej. Ostatnia niedziela z dozwolonym handlem była 29 sierpnia, w wakacje. Teraz najbliższa niedziela handlowa wypada 12 grudnia 2021 r. Kolejna będzie tuż po niej - 19 grudnia 2021 r. Będą to już ostatnie z 7 niedziel handlowych występujących w 2021 roku. Oto katalog niedziel handlowych w 2021 r.:

31 stycznia 2021 r. 28 marca 2021 r. 25 kwietnia 2021 r. 27 czerwca 2021 r. 29 sierpnia 2021 r. 12 grudnia 2021 r. 19 grudnia 2021 r.

W nowym roku najbliższa niedziela handlowa wypada już 30 stycznia 2022 r. Czytaj więcej: Niedziela handlowa 2022 - kalendarz