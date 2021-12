Dyrektor personalny - rola w firmie i wyzwania w 2022 roku

Dyrektor personalny - jego rola w firmie wzrosła w czasie pandemii. Doświadczony lider może wesprzeć organizację w kryzysie, ale również pomóc w osiągnięciu realnych zysków. Jakie wyzwania stoją przed działami HR w 2022 roku?

Rola dyrektora personalnego w czasach pandemii

Więcej niż kadry i płace. W jaki sposób dyrektor personalny może pomóc w budowie organizacji przyszłości?

W 2021 r. obserwowaliśmy najsilniejszy od 15 lat rynek kandydata. Firmy, jak nigdy dotąd, potrzebują kompetentnego dyrektora HR, który może sprostać wyzwaniu pozyskiwania nowych talentów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej retencji i zaangażowania pracowników. W czasie pandemii organizacje uświadomiły sobie, że doświadczony lider działu personalnego może wesprzeć je nie tylko w przetrwaniu kryzysu, ale także w osiągnięciu realnych zysków. Popyt na CHRO/CPO (Chief Human Resources Officer/Chief People Officer) napędzają liczne procesy typu replacement – ostatnie miesiące zweryfikowały kompetencje wielu menedżerów, którzy nie sprostali oczekiwaniom ze strony swoich organizacji czy CEOs. Trudno powiedzieć, co przyniesie kolejny rok, ale zadaniem dyrektorów personalnych będzie skuteczne przeprowadzenie firmy przez nadchodzące zmiany. O największych wyzwaniach i szansach nowoczesnego CHRO mówi Paweł Wierzbicki, Senior Partner & Head of Page Executive Poland.

Działy HR cenne w pandemii

W czasie kryzysu działy personalne oraz ich szefowie stały się niezwykle cenne dla organizacji. HR zaczęło odgrywać jeszcze ważniejszą rolę w przeprowadzaniu istotnych zmian w strukturze i modelu pracy przedsiębiorstw, a firmy dostrzegły, że doświadczone zespoły personalne to długoterminowa inwestycja. Dyrektorzy ds. HR umocnili swoją pozycję partnerów biznesowych zarządów, zajmując strategiczną rolę w organizacji.

- Swoistym „osiągnięciem” pandemii jest wyraźne zwiększenie roli szefów HR, możliwe dzięki ich zaangażowaniu w działania antykryzysowe. Nowe rekrutacje na doświadczonych dyrektorów ds. personalnych zaobserwowaliśmy szczególnie w obszarach, które znacznie rozwinęły swoją działalność i struktury w ostatnich kilkunastu miesiącach, czyli e-commerce, logistyce czy dóbr konsumenckich. Obecnie CHRO ma ogromną szansę wykorzystania swojej wzmocnionej pozycji w zakresie restrukturyzacji modelu pracy, zapewniając swojej firmie lepsze wyniki i dalszy rozwój biznesu – mówi Paweł Wierzbicki.

Kompetencje szefów HR

2021 rok jest dla firm czasem podsumowań. Wiele przedsiębiorstw jest powściągliwych w wymianie prezesów czy dyrektorów generalnych. Inne odważnie podchodzą do zmian personalnych, szukając nowych liderów. Rotacje na stanowiskach menedżerskich szczególnie widać w HR. Organizacje decydują się na wymianę tych osób, które nie były lub nie będą w stanie stworzyć środowiska pracy spełniającego oczekiwania obecnego rynku, w tym odpowiednich warunków i narzędzi do budowania zaangażowania pracowników czy komunikacji wewnętrznej. Sprawna komunikacja wewnętrzna to istotny obszar, który pomógł zweryfikować kompetencje zarządzających obszarem HR w firmach.

- Mimo że na rynku obserwujemy dużo rekrutacji na nowe stanowiska, to wciąż dość mocno zauważalnym trendem są wymiany dyrektorów personalnych w spółkach. Pandemia odsłoniła braki w umiejętnościach tych szefów, którzy dotychczas sprawdzali się w swoich rolach. Obecnie firmy szukają pracowników z kompetencjami zarządzania strategicznego, umiejętnościami operacyjnymi oraz innowacyjnymi – krótko mówiąc osoby, która będzie dla organizacji prawdziwym liderem – mówi Paweł Wierzbicki.

Jak dyrektor personalny może pomóc firmie?

Prawie 60 proc. Polaków oczekuje, że po pandemii nadal częściej będzie pracować zdalnie – wynika z badania Deloitte. Jednocześnie, według najnowszej edycji badania World Trend Index, 67 proc. pracowników czuje potrzebę integracji i pragnie więcej bezpośrednich kontaktów ze swoim zespołem. W związku z tym model hybrydowy, łączący pracę w biurze z home office, zyskuje na coraz większej popularności. To właśnie do szefów HR będzie należało zaprojektowanie nowej kultury organizacyjnej, a także wypracowanie zasad, stworzenie odpowiedniego środowiska i przygotowanie kadry menedżerskiej do zarządzania zespołami rozproszonymi. Sukces wprowadzenia tych zmian będzie zależeć przede wszystkim od umiejętnej komunikacji wewnętrznej, prowadzonej przez dyrektora ds. HR. Jednym z większych wyzwań kolejnych miesięcy będzie integracja osób pracujących zdalnie i z biura oraz stworzenie poczucia przynależności do grupy i kultury organizacji. Aby zapobiec rotacji pracowników, szefowie kadr muszą zadbać także o samopoczucie swoich zespołów.

- Poczucie izolacji wywołane home office oraz niepewna przyszłość wysunęły na przód kwestie związane z samopoczuciem pracowników. Niestety aż 40 proc. uczestników badania Michael Page uważa, że ich przełożeni i menadżerowie bagatelizują kwestię zdrowia psychicznego, a tylko 22 proc. badanych potwierdziło, że w ich firmach podjęto działania nastawione na poprawę samopoczucia zatrudnionych. Co ważne, aż 84 proc. ankietowanych przyznało, że wdrożone przez firmy inicjatywy związane z well-being pracowników mogą wpłynąć na ich wybór miejsca pracy. W celu przyciągnięcia jak najszerszej puli talentów szefowie HR powinni zacząć od zbudowania kultury organizacyjnej opartej na empatii i zrozumieniu, która nadaje priorytet zdrowiu psychicznemu oraz samopoczuciu zespołu – komentuje Paweł Wierzbicki.

Oferty pracy dla kadry zarządzającej

Koniunktura na rynku pracy dla specjalistów jest bardzo dobra. Również kadra zarządzająca może liczyć w tym momencie na niezwykle korzystne oferty pracy. Najwyższy od 15 lat popyt na kandydatów, przy jednocześnie dużej pasywności pracowników, jest w tym momencie jednym z największych wyzwań szefów HR. Dodatkowo obawa przed utratą rąk do pracy zmusza firmy do oferowania coraz atrakcyjniejszych warunków zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń.

- To dyrektor HR jest odpowiedzialny za politykę płacową, obejmującą system benefitów i wynagrodzeń. Wraz ze wzrostem popytu na pracowników, inflacją, galopującymi cenami usług i nieruchomości, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich, organizacje czują dużą presję płacową ze strony pracowników. Widać to najwyraźniej w branżach: e-commerce, IT, nieruchomościach i w obszarze logistyki oraz dóbr konsumenckich – tam z pewnością można mówić o najsilniejszym od lat rynku pracownika – mówi Paweł Wierzbicki.

- Co ciekawe, w ostatnich latach wynagrodzenia zasadnicze menedżerów i dyrektorów charakteryzują się małą dynamiką wzrostów (w szczególności w porównaniu z płacą specjalistów). Jednak obserwujemy zdecydowane zwiększenie udziału części zmiennej w ogólnych zarobkach dyrektorów – jeszcze 5 lat temu premia dla kadry zarządzającej wynosiła ok. 16-25 proc., dziś najczęściej oferowane bonusy wynoszą od 25 do 30 proc. wynagrodzenia, nierzadko zdarzają się też 40-procentowe premie. Nagradzanie sukcesu motywuje i skłania dobrych menedżerów do pozostania w organizacji, jest też bardziej korzystne dla pracodawcy niż nawet nieznaczne zwiększenie wynagrodzenia bazowego – dodaje Paweł Wierzbicki.

Wyzwania HR w 2022 roku

Wchodzimy w nowy, 2022 rok, który na pewno będzie pełen wyzwań. Kryzys w globalnym łańcuchu dostaw, najsilniejszy od 2008 roku rynek kandydata, presja na wynagrodzenia, inflacja, nowy system podatkowy bądź ewentualne kolejne fale pandemii – to tylko niektóre zjawiska, z którymi przyjdzie zmierzyć się kadrze zarządzającej, w tym CHRO. Od dyrektorów ds. HR organizacje będą oczekiwały przygotowania firmy na zmiany, umiejętności analitycznych oraz zdolności wyciągania wniosków z poprzednich lat. Oprócz tego istotną cechą będzie innowacyjność i zaangażowanie. Poszukiwane będą osoby z kompetencjami z zakresu future of work, znające systemy IT oraz Business Intelligence. CHRO przyszłości musi być gotowy na wyzwania związane z poważnymi zmianami kadrowymi.

Źródło: Michael Page