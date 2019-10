Polskie finansowanie pracownicze pod lupą Symmetricala

Na świecie coraz większą popularnością a zarazem atencją pracodawców cieszy się termin „financial wellness” oraz „financial wellbeing”. Odnosi się on do ogólnej kondycji finansowej danej osoby i jej wpływu na wszystkie aspekty życia. Zarobki są traktowane jako pierwszy krok do opisania szerszych cech życia pracownika, m.in. zdrowia, poczucia satysfakcji irealizacji, relacji z innymi ludźmi, czy wydajności. Okazuje się, że sytuacja finansowa wpływa na zaangażowanie pracowników, ich motywację do pracy oraz samopoczucie. Symmetrical.ai, start-up dostarczający m.in. narzędzia do obsługi finansów pracowniczych, sprawdził*oczekiwania i finansowe bolączki polskich prawników i zarazem ich finansowy wellbeing.

Pomogła w tym firma analityczna SpotData, należąca do koncernu Bonnier. Rezultaty?

Spośród czterech badanych obszarów życia: zdrowie, kariera, finanse i życie prywatne, pracownicy najgorzej ocenili swoje finanse

Co trzeci pracownik żyje praktycznie od pierwszego do pierwszego

Co czwarty pracownik szuka nowej, lepiej płatnej pracy ze względu na swoją sytuację finansową

Co trzeci pracownik chciałby mieć możliwość otrzymywania swojego wynagrodzenia częściej niż raz w miesiącu

- Z sytuacją finansową zatrudnionych w Polsce wcale nie jest tak różowo, jak sugeruję dane makroekonomiczne, czyli szybko rosnące wynagrodzenia i rekordowo niskie bezrobocie. To problem dla pracowników, którzy często – w nieoczekiwanych sytuacjach życiowych – wpadają w spiralę długu, korzystając z rozwiązań parabankowych. To także problem dla pracodawców, których załoga nie może skupić się na zadaniach lub szuka lepiej płatnej pracy – komentuje Piotr Smoleń, prezes i założycieli Symmetricala.

Pomocą mogą być tanie zaliczki pracownicze, które – poprzez prostą w obsłudze aplikację –oferuje Symmetrical. Jest na nie zapotrzebowanie. 45 proc. pracowników chciałoby mieć taką możliwość, a w oczach 40 proc. takie rozwiązanie przyczyniłoby się do poprawy oceny pracodawcy.

- W najbliższych latach takie rozwiązanie może zyskać duże uznanie wśród szczególnie młodych pracowników, którzy uwielbiają nowinki technologiczne, wszelkie sprawy finansowe załatwiają za pośrednictwem swojego telefonu i przede wszystkim nie lubią czekać. Rozwiązanie może być też dobrą i tańszą alternatywą do płatności kartą kredytową, do korzystania z której ucieka się 19 proc. pracowników w sytuacji gdy brakuje im pieniędzy na bieżące wydatki – dodaje Alicja Defratyka, Starszy Analityk Spotdata, współautorka raportu.

Jak pracodawca może pomóc pracownikowi? Ilu z nich nie śpi przez swoją sytuację materialną? Jak niepewność jutra wpływa na zaangażowanie w pracy? To i wiele innych danych znajdziesz w pełnym raporcie (do pobrania w formacie pdf).

Symmetrical to polsko-brytyjska spółką działającą w modelu fintech-as-a-service. Tworzy platformę do udzielania prostego i taniego finansowania. Jest dostawcą pracowniczych benefitów finansowych, oferujący w prosty sposób elastyczny dostęp do zarobionej pensji w każdym dniu miesiąca, nie tylko w dniu wypłaty. Więcej na www.symmetrical.ai

*Badanie ilościowe przeprowadzono na reprezentatywnej próbie pracujących Polaków (umowa o pracę lub zlecenie) w wieku 24 lata i więcej, na grupie liczącej 572 osoby. Badanie było realizowane metodą CAWI w dniach 13-18 września 2019 r.