Kurs Discovery za darmo dla 10 tys. Polek finansowany przez Google [Praca w IT]

Aż 10 tysięcy miejsc na kursie Discovery oferuje Polkom organizacja non-profit WomenGoTech. Na szkolenie, odbywające się w formule zdalnej, może zgłosić się każda kobieta, która zainteresowana jest zdobywaniem umiejętności potrzebnych do pracy w sektorze IT. Całkowicie za darmo, gdyż organizator otrzymał grant od jednego z technologicznych gigantów – firmy Google.

Google dofinansowuje kurs Discovery

Do tej pory kurs Discovery kosztował 30 euro i choć cena nie jest z tych zaporowych to fundacji Women Go Tech udało zdobyć się grant od Google – amerykańskiego lidera technologicznego. Pozyskane środki pokryją m.in. organizację i przeprowadzenie aż 10 tys. szkoleń, które przybliżą kobiety do pracy w sektorze IT. W związku z tym kursantki nie będę musiały za to szkolenie zapłacić z własnej kieszeni.



– W Polsce, a także w innych krajach Trójmorza, stale rozwijający się sektor ICT, wzmocniony szybkim rozwojem sztucznej inteligencji, stanowi kluczową szansę dla kobiet. Ich udział jest nie tylko ważny, lecz także niezbędny dla zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu. Ewolucja krajobrazu ICT stwarza zarówno możliwości, jak i wyzwania. Pomimo nowych ścieżek kariery oraz przestrzeni do innowacji istnieje ryzyko, że reprezentacja kobiet w tym sektorze będzie niedostateczna. By tego uniknąć, konieczna jest odpowiednia edukacja oraz zachęta – mówi Liza Belozerova Senior Manager w Google.org, Europe, Middle East & Africa, a następnie dodaje: – Cieszymy się, że możemy wspierać ekspansję Women Go Tech w całym regionie CEE, tak aby kobiety były reprezentowane we wszystkich aspektach ICT i miały możliwość wpływania na kształtujący nasz świat postęp technologiczny.

Autopromocja

Czym jest kurs Discovery?

Za przeprowadzenie kursu i warstwę merytoryczną odpowiada WomenGoTech. Ta litewska organizacja non-profit od momentu powstania w 2016 roku rozrosła się z lokalnego projektu do ruchu o znaczącym wpływie w Europie Środkowo-Wschodniej. Tylko z oferowanego obecnie kursu Discovery w ciągu trzech ostatnich lat skorzystało ponad 7 tys. kobiet.



Kurs Discovery pomaga kobietom odkrywać nowe ścieżki kariery w sektorze IT i inżynierii. Kursantki mogą przyjrzeć się 11 rolom, które mogą pełnić w świecie nowoczesnych technologii i zdecydować o tym, czy i w którym kierunku później iść.



– Wiele osób myśli, że IT to tylko kodowanie, ale to coś znacznie więcej i wymaga innych umiejętności. Ten kurs pozwala zrozumieć możliwości i zdecydować, czy chcą pełnić którąkolwiek z tych ról, zanim zainwestują mnóstwo pieniędzy w jakiś kurs umiejętności twardych – zazacza Jarūnė Preikšaitė.

Cyberbezpieczeństwo, projekt manager, ale też języki kodowania

Kurs trwa 12 tygodni, ale można ukończyć go wcześniej. Odbywa się w formie zdalnej. Składa się z 12 filmów, a także z zadań praktycznych do każdego etapu. Dodatkowo każda kursantka otrzymuje e-book z materiałami zawierającymi zalecenia dotyczące dalszej nauki. Wraz z przystąpieniem do szkolenia przyznawany jest też dożywotni dostęp do prywatnej grupy na Facebooku, w której można dzielić się swoimi doświadczeniami, zadawać pytania czy socjalizować się z innymi kursantkami.



Wśród ścieżek opisywanych na kursie są m.in. te związane z cyberbezpieczeństwem, zarządzaniem projektami IT, rozwojem back-endu i front-endu, analizą biznesową, analizą danych, jak i przegląd języków kodowania, a nawet branży gier. Poszczególne etapy prowadzone są przez specjalistów m.in. z takich firm jak Google, Nord Security, Vinted, Accenture czy Wix.com.



– Program Discovery jest absolutnie konieczny, aby uzyskać ogólny obraz istniejących ról i stanowisk w IT. Podobała mi się struktura programu, zaangażowanie trenerów i to, że otrzymałam kluczowe, praktyczne wskazówki, które pozwoliły mi przygotować się na zmianę kariery. Na początku nie wiedziałam, która rola jest dla mnie tą “jedyną”, więc moim celem było zidentyfikowanie maksymalnie trzech z nich, a następnie zagłębienie się w dodatkowe szkolenia na ich temat – opisuje swoje wrażenia Jolanta Tylks, jedna z absolwentek WomenGoTech.

Ingrida Kartunavičienė, inna z kursantek dodaje: - Program Discovery dał mi impuls, którego wtedy potrzebowałam. Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim był dla mnie wyzwaniem. Chciałam podsumować dotychczasową wiedzę i sprawdzić, gdzie potrzebuje wypełnić luki. Kurs dodał mi pewności siebie.

Polska nadal potrzebuje specjalistek od IT

Program Discovery prowadzony jest w języku angielskim. Dostępne są napisy w języku polskim. Nie ma ograniczeń narodowościowych, ale WomenGoTech chcą zachęcić przede wszystkim kobiety z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Ukrainy, a teraz z Polski.



– Liczba specjalistów ICT (IT i komunikacji -red.) w Polsce jest jedną z najniższych w UE. Jednak gospodarka nadal ma wysokie zapotrzebowanie, więc jest spora przestrzeń do przekwalifikowania się. Dodatkowo kobiety stanowią w Polsce ogromną, niewykorzystaną siłę. Wiemy jakie rozwiązania sprawdzają się na Litwie, więc chcemy przeszczepić je również na Polskę – podkreśla Jarūnė Preikšaitė.



Dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego z przełomu 2022 i 2023 roku potwierdzają słowa przedstawicielki WomenGoTech. Według Instytutu Polska boryka się z deficytem pracowników w sektorze IT. Braki są spore i sięgają nawet 150 tys. specjalistów. Tylu brakuje w Polsce programistów, ale też innych ekspertów z branży IT, aby udział wszystkich pracowników w Polsce był taki sam, jaki jest odsetek specjalistów IT w liczbie pracujących w tym sektorze w całej Unii Europejskiej. Co więcej, co piąta polska firma IT musiała odmówić realizacji projektu ze względu na małe zatrudnienie. Aż 60 proc. przekracza terminy, a w połowie z nich pracownicy muszą pracować po godzinach.



Z brakiem rąk do pracy w sektorze IT wzmaga się nie tylko Polska. – Cały nasz region cierpi na niedostatek tysięcy ekspertów z obszaru ICT. Na 1000 mieszkańców państw Trójmorza, przypada 17,4 absolwentów kierunków STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics). Dla porównania, w Unii Europejskiej średnia wynosi 21,9. Zmagamy się ze zbudowaniem i utrzymaniem puli talentów niezbędnych do wykorzystania potencjału nowych technologii i sprostania wyzwaniom ery cyfrowej. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy inicjatyw pomagających przyciągnąć mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej do sektora IT – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, który przychylnie odnosi się do rozpoczęcia działalności przez Women Go Tech na terenie Polski. – Nawiązanie współpracy pomiędzy krajami regionu oraz szerzenie wartościowych projektów i wysiłków w Europie Środkowo-Wschodniej jest mile widziane i stanowi wspaniały przykład do naśladowania dla innych – dodaje Kanownik.

Jak zapisać się na kurs

Na koniec garść informacji praktycznych. Przypomnijmy program (kurs) Discovery jest bezpłatny. Na kurs nie ma rekrutacji. Wystarczy zgłosić się poprzez formularz na https://womengotech.com/discovery-program-pl/. Kobiety chcące wziąć udział w kursie nie muszą spełniać żadnych wymogów formalnych.

– Warto zaznaczyć, że dzięki zrozumieniu branży, możliwości, które daje oraz umiejętności, które muszą rozwinąć, kursantki mają znaczną świadomość wymagań stawianych w świecie ITC. Po przejściu kursu Discovery mogą ubiegać się o udział w naszym programie mentorskim, dzięki któremu mogą w pełni się przebranżowić – zapewnia Jarūnė Preikšaitė.

Dalszy ciąg materiału pod wideo