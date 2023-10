Przyszłość pracy: Jak technologia zmienia rynek zatrudnienia

Pracownicy młodociani. Co się zmieni w przygotowaniu zawodowym młodocianych

Zmiany w systemie przygotowania zawodowego pracowników młodocianych to konsekwencja wprowadzenia do systemu oświaty branżowego centrum umiejętności. Placówka ta ma na celu zwiększenie dostępu młodocianym, realizującym u pracodawców przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, do miejsc realizacji dokształcania teoretycznego w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.