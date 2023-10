Odjechane wyjazdy integracyjne – klucz do zgranego i efektywnego zespołu

W obliczu narastających wyzwań konkurencyjnych i szybkiego tempa zmian nowoczesne przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, jak ważne jest budowanie zespołów pracowników, które są w stanie skutecznie współpracować i dążyć do osiągnięcia wspólnych celów. Wyjazdy integracyjne stanowią jedną z nieocenionych metod kształtowania więzi między pracownikami. Ich organizacja weszła na inny poziom, gdzie ważne są kreatywne pomysły zabaw i sposoby na budowanie więzi w zespole.

Firmowe wyjazdy integracyjne to nie tylko okazja do beztroskiej zabawy poza ścianami biura. Ich głównym celem jest umożliwienie pracownikom spędzenia czasu poza sztywnym kontekstem zawodowym, co sprzyja nawiązywaniu relacji między nimi. – W trakcie codziennej pracy widzimy siebie nawzajem przede wszystkim jako pracowników pełniących określone cele i obowiązki. Wyjazd integracyjny umożliwia poznanie kolegów z zupełnie innej perspektywy i dowiedzenie się o nich czegoś więcej niż to, co zapisane jest w CV – mówi Tomasz Strażyński, specjalista w organizowaniu wyjazdów firmowych i imprez okolicznościowych z Tawerny Kapitańskiej w Oławie pod Wrocławiem.

Organizacje zostawmy specjalistom

Monotonia pracy biurowej może wpływać negatywnie na kreatywność pracowników. Firmowe wyjazdy integracyjne stanowią doskonałą okazję, by wyłamać się z codziennego schematu pracy i spojrzeć na codzienne zadania z odmiennym spojrzeniem. Wspólne gry i aktywności integrują zespół, rozwijają kreatywność i umiejętność radzenia sobie w nietypowych sytuacjach. Kluczowym elementem udanej integracji jest rola organizatora takiego wyjazdu, który powinien być zaangażowany i kreatywny.

– Nie można liczyć na to, że napoje wyskokowe i wygodne łóżka w hotelu zapewnią integrację zespołu. Osobiście preferuję organizowanie dla moich klientów gier terenowych, podczas których szukają skarbów czy dzielenia ich na zespoły do bitwy kulinarnej, czy nagrywek lip–sync. Takie aktywności pozwalają pracownikom wyjść ze strefy komfortu. Z imprez integracyjnych, które organizuje od lat w Tawernie Kapitańskiej w Oławie, wracają oni z pięknymi wspomnieniami i nowymi znajomościami, co jest istotą takich przedsięwzięć – dodaje Tomasz Strażyński.

Zdaniem eksperta, wyjazd integracyjny może rozpocząć się już w drodze na miejsce. O ile budżet na to pozwala, organizator imprezy może zatrudnić zespół wokalny, który wcieli się w rolę autostopowiczów i zaprosi uczestników do wspólnej zabawy w trakcie podróży autokarem.

Autopromocja Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy Kup książkę: Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy

Poziom zabawy regulowany przez zarząd

W rękach organizatora spoczywa propozycja nietuzinkowych rozrywek, a program wyjazdu ma na celu zaskoczenie zespołu. Istotną rolę odgrywa również kierownictwo firmy, które musi zaakceptować scenariusz wydarzenia. Ważne jest, aby Zarząd, podejmujący decyzje, czuł się zaangażowany w zapewnienie, że wyjazd integracyjny sprosta oczekiwaniom pracowników i pozytywnie zaskoczy zespół. Zaangażowanie ze strony firmy ma duże znaczenie, ponieważ tworzy poczucie odpowiedzialności za dobre samopoczucie pracowników zarówno w miejscu pracy, jak i po godzinach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Wyjazdy integracyjne kształtują relacje i tworzą wspomnienia, które dodają energii naszej codziennej pracy. Inicjatywa kierownictwa w organizacji takich wspólnych przeżyć poza miejscem pracy wzmacnia więzi w zespole oraz relacje między pracodawcą a pracownikami, co korzystnie wpływa na atmosferę w firmie – komentuje Tomasz Strażyński.

Program atrakcji szyty na miarę

Aby wesprzeć organizatora wyjazdów w odpowiednim zaplanowaniu programu imprezy, warto, aby pracodawca dostarczył kluczowe informacje dotyczące kultury organizacyjnej firmy oraz profilu uczestników, uwzględniając płeć, wiek i ogólną sprawność fizyczną. Istotne jest, aby program imprezy odpowiadał jej celowi i był dostosowany do gości. Często pracownicy nie wybierają się na imprezę integracyjną z własnej inicjatywy, nawet jeśli jest to wyjazd nagrodowy. Dlatego projektowanie imprezy tak, aby pracownicy czuli się komfortowo i docenieni, jest kluczowe, przy zachowaniu umiaru w ilości atrakcji. Rozważenie przeprowadzenia ankiety wśród pracowników na etapie planowania imprezy może być korzystne. Pytania otwarte pozwolą uwzględnić opinie i preferencje pracowników, co może przyczynić się do stworzenia bardziej dopasowanego wydarzenia. Ostateczny wybór koncepcji imprezy powinien wynikać ze zrozumienia potrzeb pracowników i celu imprezy, co przyczyni się do udanego wydarzenia.

Firmowe wyjazdy integracyjne stanowią inwestycję w zespół i przyszłość firmy. Wspierają budowanie silnych więzi między pracownikami, co korzystnie wpływa na atmosferę pracy, efektywność zespołów i kreatywność. Wybierając firmowy wyjazd integracyjny, przedsiębiorstwo inwestuje nie tylko w swój zespół, ale także w swój rozwój i przyszłe sukcesy. Im bardziej zaangażowany jest w organizację i spełnianie potrzeb pracowników, tym bardziej staje się godnym zaufania pracodawcą.