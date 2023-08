ChatGPT: Nowa era interaktywnej Sztucznej Inteligencji

Pracodawca oblicza i pobiera wpłaty do PPK od wynagrodzenia uczestnika PPK. Podstawą do naliczenia wpłat do PPK może być m.in. wartość świadczenia niepieniężnego. Co w sytuacji, gdy uczestnik PPK otrzymał w danym miesiącu tylko takie świadczenie i żadnego wynagrodzenia w formie pieniężnej, z którego można pobrać wpłaty do PPK, finansowane przez tego uczestnika?