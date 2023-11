Zaległe badania lekarskie pracowników i szkolenia BHP do 28 grudnia 2023 r. Potem kary do 30 000 zł

Obowiązek wykonywania badań okresowych został zawieszony tuż po wybuchu pandemii. W okresie stanu epidemii, osoby nowo zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe nie podlegały wstępnym badaniom lekarskim, jeżeli posiadały aktualne orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Termin do 28 grudnia 2023 r.

Od 27 lipca 2023 r. obowiązuje art. 56 ustawy o świadczeniu wspierającym. Ustanowił termin 180 dni na wykonanie zaległych badań BHP licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Ponieważ było to 1 lipca 2023 r., to ostateczny termin przypada do 28 grudnia 2023 r.