Praca podczas upałów – zalecenia PIP

Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

Praca w upale – zalecenia PIP

Fala upałów w Polsce trwa w najlepsze. Jest to wymagający czas dla pracowników, ale również dla pracodawców. O działaniach, które powinni podjąć pracodawcy, aby złagodzić skutki narażenia na wysokie temperatury w pracy, przypomina Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Zimne napoje dla pracowników

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy podczas upałów, jest zapewnienie pracownikom biurowym dostępu do zimnych napojów: gdy temperatura przekroczy 28 °C na stanowiskach lub 25°C na otwartej przestrzeni. Główny Inspektor Pracy podkreśla, że powinny one być dostępne stale i w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych.

Wentylacja i klimatyzacja w pracy

Nie mniej istotne jest używanie w pomieszczeniu pracy urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, które powinny być utrzymywane w stałej sprawności i czystości - przypomina Katarzyna Łażewska-Hrycko. Jednocześnie nie można doprowadzać do przeciągów i wyziębienia pomieszczeń pracy. Z kolei okna powinny być zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Skracanie czasu pracy w upały

PIP apeluje również o skracanie czasu pracy, przede wszystkim tym pracownikom, których dzienny wymiar pracy przekracza 8 godzin. Można też wprowadzić rotację na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy. Jednocześnie podjęcie takiej decyzji przez pracodawcę nie może powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika.

Pracownicy fizyczni a praca podczas upałów

O ile w biurze zazwyczaj łatwiej o zapewnienie komfortowych warunków pracy w trakcie upałów, stosując się do powyższych zaleceń, o tyle podczas pracy na otwartej przestrzeni, jest to znacznie trudniejsze.

– Należy tutaj podkreślić, że podczas wysokich temperatur nie tylko spada efektywność pracownika, ale również mogą występować trudności w skupieniu się i zachowaniu dokładności. Skutkuje to większym niż zazwyczaj ryzykiem popełnienia błędu, a także wypadku przy pracy – mówi Ewa Nowak, Marketing Manager Workwear, Poland & EEU w CWS, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Ustawodawca zostawia tutaj dla pracownika pewną furtkę. Mianowicie pracownik ma możliwość przerwać pracę, jeżeli uważa, że z racji upału jego praca może zagrażać bezpieczeństwu jego lub innych pracowników.

– Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych i nie doprowadzić do omdleń czy przegrzania u pracowników, warto umożliwić pracownikom wykonywanie swoich obowiązków w chłodniejsze pory dnia. I o ile nie zawsze jest to możliwe, o tyle zawsze pracodawca powinien zadbać o zacienione miejsce do odpoczynku, na przykład poprzez ustawienie przeznaczonych do tego zadaszeń. Dodatkowo, warto przypomnieć, że przy tak zwanych pracach brudzących pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia 90 litrów wody każdemu pracownikowi w celach higienicznych – mówi Ewa Gawrysiak, menadżer ds. klientów końcowych na Europę Wschodnią i Rosję w TenCate Protective Fabrics, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Odzież chroniąca przed promieniowaniem UV

Wiemy już, że pracodawca w trakcie upałów w określonych warunkach powinien zapewnić pracownikom wodę do picia i mycia, pracownikom biurowym wentylację i klimatyzację, a pracownikom fizycznym zacienione miejsce do odpoczynku. Na tym jednak katalog obowiązków i zaleceń się nie kończy. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom pracującym na zewnątrz nakrycia głowy i przewiewne ubrania, zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV.

- Zapewnienie śoi pracownikom jest obowiązkiem pracodawcy, wynikającym wprost z Kodeksu pracy. Odzież ochronna powinna być dobrana zgodnie z wywiadem stanowiskowym. Podczas upałów poza kwestią ochrony pracownika trzeba wziąć pod uwagę komfort jej użytkowania – mówi Ewa Gawrysiak. – Najlepiej sprawdzą się tutaj ubrania wykonane nie z czystej bawełny, ale z jej mieszanki z poliestrem, który jest szybkoschnący i elastyczny lub z miękkiego i oddychającego włókna bio-celulozowego.

- Na rynku dostępna jest już odzież ochronna, która oprócz tego, że jest przewiewna i oddychająca, jest także przyjazna dla środowiska – mówi Ewa Nowak. – Obecnie wiele kolekcji odzieży ochronnej jest wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu lub z w pełni zrównoważonych tkanin. Jednocześnie ubrania nie tracą swoich podstawowych właściwości, zapewniając bezpieczeństwo i komfort pracownikom, nawet gdy temperatury przekraczają 30 °C – dodaje Ewa Nowak.