BHP przy czyszczeniu i malowaniu natryskowym. Nowe rozporządzenie już obowiązuje

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym to przedmiot regulacji nowego rozporządzenia ministra rozwoju i technologii. Nowe zasady BHP w tym zakresie obowiązują już od stycznia 2024 r.

Rozporządzenie MRiT które po 3-miesięcznym vacatio legis weszło w życie 10 stycznia 2024 r. zastąpiło obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ze stycznia 2004 r. Celem nowego aktu normatywnego – jak deklarują w uzasadnieniu jego autorzy – jest przede wszystkim dostosowanie przepisów dotyczących BHP przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym do efektów postępu technicznego, jaki nastąpił od czasu wydania poprzedniego rozporządzenia. Ponadto – czytamy w uzasadnieniu – rozporządzenie wydano po to, by dostosować przepisy wykonawcze do aktualnego stanu prawnego; chodzi o uaktualnienie przepisów w tym powołań na aktualne przepisy krajowe oraz przepisy unijne.

Autopromocja

Co reguluje nowe rozporządzenie

Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi za pomocą urządzeń z otwartym lub zamkniętym obiegiem ścierniwa, które znajduje się w strumieniu sprężonego powietrza, wody lub mieszaniny wody i sprężonego powietrza;

metodami strumieniowo-ściernymi za pomocą urządzeń z otwartym lub zamkniętym obiegiem ścierniwa, które znajduje się w strumieniu sprężonego powietrza, wody lub mieszaniny wody i sprężonego powietrza; natryskiwania powierzchni wyrobami lakierowymi w postaci płynnej za pomocą urządzeń natryskowych, lub napylania powierzchni wyrobami lakierowymi w postaci proszku przy użyciu urządzeń napylających;

wyrobami lakierowymi w postaci płynnej za pomocą urządzeń natryskowych, lub wyrobami lakierowymi w postaci proszku przy użyciu urządzeń napylających; natryskiwania cieplnego powierzchni metali za pomocą pistoletowych urządzeń łukowych, plazmowych, płomieniowych, w tym naddźwiękowych i detonacyjnych.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się natomiast do: czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi za pomocą urządzeń typu wirnikowego; natryskiwania cieplnego wykonywanego w zamkniętych komorach o obniżonym ciśnieniu lub wypełnionych gazem obojętnym oraz pod wodą; malowania w hermetycznych komorach, w przypadku których pracownik obsługujący urządzenie jest odizolowany od szkodliwego środowiska.

Lepszy poziom bezpieczeństwa

Przestrzeganie wymogów określonych przepisami nowego rozporządzenia ma – w założeniu jego autorów – pozwolić na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie uregulowanym jego przepisami. Rozporządzenie koncentruje się głównie na sprecyzowaniu wymagań pozwalających na lepszą ochronę zdrowia i życia pracowników oraz ograniczeniu potencjalnej liczby wypadków przy pracy osób wykonujących prace przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym, a które nie wynikają z innych obowiązujących aktualnie przepisów.



W rozporządzeniu wprowadzono także odwołania do odrębnych aktualnych aktów wykonawczych mających zastosowanie w przedmiotowej regulacji, wymieniając je jedynie z tytułu. Dookreślono natomiast szczegółowo podstawę prawną, na mocy której zostały one wydane. Taka konstrukcja odwołania do przepisów odrębnych pozwoli na uniknięcie konieczności aktualizacji przepisów przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku zmiany przepisów powołanych, jeśli zmiany te nie będą wpływać w jakikolwiek sposób na zakres podmiotowy i przedmiotowy niniejszej regulacji.