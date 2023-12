Stanowiska pracy wyposażone w monitor ekranowy. Zmiany w przepisach bhp. Pracodawcy mają czas na wdrożenie do maja 2024 roku

Od 17 listopada 2023 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Co zmienia ta nowelizacja? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie miejsc pracy do nowych przepisów?

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czym jest? Nowa definicja

W nowych przepisach czytamy, że przez stanowisko pracy należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z:

- wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,

- krzesłem i stołem,

- opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.



Z definicji usunięto więc określenia „stacja dyskietek” czy „trackball”, które widniały w rozporządzeniu sprzed 25 lat.



Dodatkowo, rozporządzenie zmieniające zliberalizowało część przepisów, które szczegółowo określały wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe - zawarte w załączniku do rozporządzenia.



Nowelizacja rozporządzenia usuwa pkt 3 z § 2, w którym zawarta była definicja systemu komputerowego oraz doprecyzowuje przepis zawarty w § 3 pkt 4 poprzez wskazanie, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Nowe obowiązki pracodawcy - nie tylko okulary

Warto również zwrócić uwagę na rozszerzenie przepisu zawartego w § 8, w którym czytamy o obowiązku zapewnienia pracownikowi już nie tylko okularów, ale także szkieł kontaktowych korygujących wzrok. Obecnie § 8 brzmi:



1) Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.



2) Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Ile czasu mają pracodawcy na wdrożenie zmian?

W rozporządzeniu zmieniającym czytamy:

„Pracodawcy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosują stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”



Rozporządzenie ogłoszono 2 listopada 2023 r. W związku z tym weszło ono w życie 17 listopada 2023 r. I od 17 listopada 2023 r. należy liczyć 6 miesięcy. Zatem pracodawcy mają czas na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do 17 maja 2024 r.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - Dz.U. 2023 poz. 2367.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973.

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

