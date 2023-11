Bezpieczeństwo pracy. W przemyśle co 10. pracownik pracuje w warunkach zagrożenia

Ponad 260 tys. osób pracujących w branży przetwórstwa przemysłowego jest narażonych na niebezpieczne czynniki. To aż 59% wszystkich zatrudnionych w warunkach zagrożenia – podaje GUS. 104 osoby na każdy 1000 pracujących w przetwórstwie są narażone na przynajmniej jeden szkodliwy czynnik w miejscu pracy. Ochronę przed skutkami zdrowotnymi takich zagrożeń jak hałas, czynniki mechaniczne związane z pracą przy maszynach czy nadmierne obciążenie fizyczne powinien zapewnić pracodawca w ramach profilaktycznej opieki medycznej.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz dbać o zdrowie pracowników. Jednak zagrożeń nie da się całkowicie wyeliminować, mimo że przedsiębiorcy stosują coraz lepsze i skuteczniejsze środki BHP. Grupą zawodową najbardziej narażoną na szkodliwe czynniki są pracownicy przetwórstwa przemysłowego.



Według ostatniego badania GUS w warunkach zagrożenia pracowało w tym sektorze łącznie ponad 260 tys. osób, czyli 59% wszystkich osób zatrudnionych w ciężkich warunkach. Drugim ważnym czynnikiem jest odsetek pracowników pracujących w warunkach zagrożenia spośród ogółu zatrudnionych. W przetwórstwie przemysłowym co 10. pracownik jest narażony na co najmniej jeden czynnik szkodliwy – konkretnie 104 na 1000 pracujących.

Ważne W kt ó rych branżach ryzyko jest szczeg ó lnie wysokie Zdecydowanie powyżej średniej znajdują się osoby pracujące przy produkcji: wyrob ó w tytoniowych – 294,9 na tysiąc pracujących,

w tytoniowych – 294,9 na tysiąc pracujących, metali – 242,6,

wyrob ó w z drewna, korka, słomy i wikliny – 214,4.

– Przepisy ściśle regulują, jakie środki bezpieczeństwa musi stosować pracodawca. Istotnym elementem jest również medycyna pracy. Kojarzymy ją co prawda przede wszystkim z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi, ale równie ważną jej częścią jest profilaktyka zapobiegania chorobom zawodowym, czyli problemom wywołanym czynnikami panującymi w miejscu pracy. Jej zakres pracodawcy powinni zatem dobierać odpowiednio do zagrożeń – mówi Beata Tylke, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych w Saltus Ubezpieczenia.



Najczęściej występujące w przemyśle zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz uciążliwymi dla zdrowia to m.in.: hałas, czynniki mechaniczne związane z maszynami szczególnie niebezpiecznymi oraz nadmierne obciążenie fizyczne.

Medycyna pracy a prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Medycyna pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, który musi zapewnić ją swoim pracownikom. Może być ona elementem grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, zapewniając w ten sposób kompleksową ochronę i możliwość monitorowania stanu zdrowia na bieżąco. Jest to kluczowe, zwłaszcza w profesjach narażonych na zwiększone ryzyko.

Programy profilaktyczne, które oferują ubezpieczyciele obejmują szeroki zakres usług, takich jak profilaktyka wad słuchu, chorób układu oddechowego czy onkologiczna, neurologiczna lub kardiologiczna czy profilaktyka urazów i wad postawy. Te świadczenia medyczne są szczególnie ważne dla pracowników sektora przetwórstwa przemysłowego. Ubezpieczenie zdrowotne daje możliwość szybkiego dostępu do specjalistycznych konsultacji lekarskich i badań, które, mimo że nie mieszczą się w zakresie profilaktyki medycyny pracy, są istotne z perspektywy zachowania zdrowia kadry pracowniczej.



– Często bagatelizujemy stwierdzenie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a w gruncie rzeczy jest to korzystne nie tylko ze względu na stan zdrowia, ale również dla kieszeni pracodawcy. Regularne badania mogą znacząco obniżyć ilość zachorowań, a co za tym idzie, także zwolnień lekarskich. W SALTUS Ubezpieczenia oferujemy różne możliwości finansowania składki: możliwe jest ich pokrycie wyłącznie przez pracodawcę lub wyłącznie przez pracowników, a także istnieje opcja podziału kosztów między obie strony. Ponadto warto dodać, że usługi medycyny pracy są kosztem pracodawcy i nie są obciążone podatkiem CIT i składką ZUS – kontynuuje Beata Tylke.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu grupowym

Polisa zdrowotna dla pracowników to pakiet usług medycznych, w którym najczęściej mieszczą się konsultacje u lekarzy pierwszego kontaktu, konsultacje specjalistyczne oraz badania laboratoryjne i diagnostyczne niezbędne do monitorowania stanu zdrowia. Dokładny zakres zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego, a z dokładną listą świadczeń zawsze można się zapoznać przed podpisaniem umowy.



– Pracownicze badania lekarskie powinny być dostosowane do wieku pracowników, ich potrzeb i przede wszystkich charakteru pracy. Dlatego w SALTUS Ubezpieczenia pakiety świadczeń w ramach pracowniczych programów profilaktycznych można dowolnie komponować. Każdy z nich staramy się dopasować jak najściślej do zagrożeń na konkretnych stanowiskach pracy. Dzięki temu opieka pracowników jest kompleksowa – kończy Beata Tylke.

