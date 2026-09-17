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Czy coaching jeszcze ma sens? [TRANSMISJA Z DEBATY]

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17 września 2026, 04:00
Katarzyna Chałas
Katarzyna Chałas
Czy coaching jeszcze ma sens? [DEBATA]
Czy coaching jeszcze ma sens? [DEBATA]
Personel i Zarządzanie

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O przyszłości coachingu nie powinniśmy rozmawiać wyłącznie wtedy, gdy pojawiają się kontrowersje. To temat, który wymaga spokojnej, merytorycznej i otwartej debaty z udziałem osób reprezentujących różne doświadczenia i perspektywy.

Debata na temat kondycji i kierunków rozwoju coachingu

17 września o godz. 13:00 spotkamy się online na żywo - tutaj na INFOR PL S.A., aby porozmawiać o obecnej kondycji coachingu oraz kierunkach rozwoju naszej profesji.

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Wśród tematów znajdą się m.in.:

✔️ standardy kształcenia i akredytacji,

✔️ granice między coachingiem a terapią,

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✔️ wpływ sztucznej inteligencji na zawód coacha,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

✔️ etyka, kompetencje i odpowiedzialność coachów,

✔️ jakość i wiarygodność profesjonalnego coachingu.

Już w najbliższy czwartek będę miała przyjemność wziąć udział w debacie wraz z:

  • dr Sylwia Różalska - Lange,
  • Katarzyna Klara Radii PhD,
  • Magdalena Drzewiecka,
  • Monika Kidzińska, EMBA,
  • Grzegorz Bora MD,
  • Bartosz Berendt

Debatę poprowadzi Katarzyna Chałas.

Wierzę, że będzie to okazja do spojrzenia na coaching bez uproszczeń - z uwzględnieniem zarówno jego potencjału, jak i odpowiedzialności, która wiąże się z wykonywaniem tego zawodu.

Dziękuję organizatorowi wydarzenia Personel i Zarządzanie oraz patronom merytorycznym:

  • EY Academy of Business Polska
  • EMCC Poland
  • CleverBrains
  • InnerMastering Institute

TRANSMISJA Z DEBATY

Źródło: Personel i Zarządzanie
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