Czy coaching jeszcze ma sens? [TRANSMISJA Z DEBATY]
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O przyszłości coachingu nie powinniśmy rozmawiać wyłącznie wtedy, gdy pojawiają się kontrowersje. To temat, który wymaga spokojnej, merytorycznej i otwartej debaty z udziałem osób reprezentujących różne doświadczenia i perspektywy.
Debata na temat kondycji i kierunków rozwoju coachingu
17 września o godz. 13:00 spotkamy się online na żywo - tutaj na INFOR PL S.A., aby porozmawiać o obecnej kondycji coachingu oraz kierunkach rozwoju naszej profesji.
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Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Wśród tematów znajdą się m.in.:
✔️ standardy kształcenia i akredytacji,
✔️ granice między coachingiem a terapią,
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Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
✔️ wpływ sztucznej inteligencji na zawód coacha,
✔️ etyka, kompetencje i odpowiedzialność coachów,
✔️ jakość i wiarygodność profesjonalnego coachingu.
Już w najbliższy czwartek będę miała przyjemność wziąć udział w debacie wraz z:
- dr Sylwia Różalska - Lange,
- Katarzyna Klara Radii PhD,
- Magdalena Drzewiecka,
- Monika Kidzińska, EMBA,
- Grzegorz Bora MD,
- Bartosz Berendt
Debatę poprowadzi Katarzyna Chałas.
Wierzę, że będzie to okazja do spojrzenia na coaching bez uproszczeń - z uwzględnieniem zarówno jego potencjału, jak i odpowiedzialności, która wiąże się z wykonywaniem tego zawodu.
Dziękuję organizatorowi wydarzenia Personel i Zarządzanie oraz patronom merytorycznym:
- EY Academy of Business Polska
- EMCC Poland
- CleverBrains
- InnerMastering Institute
TRANSMISJA Z DEBATY
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