Zlecenie tylko na papierze? PIP pokazuje, kiedy przedsiębiorca powinien zatrudnić pracownika na etat

Główny Inspektor Pracy w dwóch nowych interpretacjach pokazał, gdzie przebiega granica między zleceniem a etatem. Zakwestionował model współpracy z barberami i sezonowe zatrudnianie kelnerów.

Od 8 lipca 2026 r. przedsiębiorca może wystąpić do Głównego Inspektora Pracy o indywidualną interpretację, czy planowany lub już istniejący model współpracy spełnia warunki stosunku pracy. Instytucję tę wprowadził art. 14b ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Wniosek kosztuje 40 zł, organ ma 30 dni na odpowiedź, a interpretacje publikowane są po anonimizacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

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Omawiane tu interpretacje nie są zatem wyrokami w zakończonym sporze, lecz oceną wydaną z wyprzedzeniem: obie firmy pytały o model, którego jeszcze nie wdrożyły, i obie usłyszały „nie”. Nie mają mocy ogólnej, ale wiążą organy inspekcji, więc pokazują nam, z jaką oceną musi liczyć się każdy, kto stosuje podobne rozwiązanie. A oba modele są typowe: sieć punktów usługowych z systemem rezerwacji oraz sezonowa gastronomia.

Sezonowość nie uzasadnia zlecenia

Interpretacja z 4 września 2026 r. (sygn. GIP-GPP.5180.3.2026.3) dotyczy przypadku podręcznikowego. Przedsiębiorca zamierzał zatrudniać kelnerów na zleceniu: praca według grafiku, w miejscu przez niego wskazanym, pod jego nadzorem, na jego sprzęcie i w dostarczonych przez niego środkach ochrony. Sam przyznał, że możliwe są około 200 godzin miesięcznie i że nie zawsze uda się zachować odpoczynki z art. 132 i 133 Kodeksu pracy.

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GIP uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Argument o sezonowości odrzucił wprost: jeżeli latem restauracja potrzebuje kelnerów, może ich zatrudnić na czas określony, nie może z sezonowości wywodzić prawa do zlecenia. Stawka godzinowa niczego nie przesądza, bo wynagrodzenie za pracę też bywa liczone od godziny. Kary umowne, wypowiedzenie i niepełny wymiar także nie nadają relacji charakteru cywilnoprawnego, a zastępstwo za zgodą zleceniodawcy i tylko w sytuacji nagłej jest wyjątkiem, nie regułą.

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Ważne Sezonowość działalności uzasadnia zatrudnienie na czas określony, a nie sięganie po umowę cywilnoprawną. Sezon przesądza o długości zatrudnienia, nie o jego podstawie prawnej.

Najciekawszy jest fragment o odpoczynkach. Wnioskodawca potraktował ich nieprzestrzeganie jako argument za zleceniem: skoro praca nie mieści się w normach, to nie może być etatem. Inspekcja odwróciła to rozumowanie. Jeżeli stosunek spełnia przesłanki z art. 22 § 1, przepisy ochronne stosuje się z mocy prawa, a ich łamanie jest problemem pracodawcy, nie argumentem w jego obronie.

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Barber: duża autonomia nie wykluczyła etatu

Więcej wnosi interpretacja z 7 września 2026 r. (sygn. GIP-GPP.5180.5.2026.3), dotycząca sieci salonów barberskich. Model skonstruowano tam starannie. Usługodawca sam zgłaszał dni i godziny, w których chce pracować, mógł ograniczyć liczbę klientów albo odrzucić rezerwację. Nie otrzymywał poleceń co do techniki strzyżenia, pracował na własnych maszynkach i nożyczkach, nie obowiązywała go wyłączność, mógł obsługiwać inne salony i pozyskiwać własnych klientów. Umowa przewidywała zastępstwo, a wynagrodzenie, 40 proc. wartości netto usług, nie obejmowało gotowości ani nie gwarantowało przychodu.

Mężczyzna u fryzjera Mężczyzna u fryzjera Shutterstock

A jednak i tu GIP uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Nie zakwestionował przy tym samodzielności barbera ani swobody deklarowania dostępności. Przyznał nawet, że wskazywanie godzin w ramach otwarcia salonu samo w sobie nie oznacza wyznaczania czasu pracy. Rozstrzygnęły inne okoliczności, ocenione łącznie.

Po pierwsze, usługi barberskie stanowiły podstawowy przedmiot działalności salonu, a usługodawca nie realizował odrębnego przedsięwzięcia, lecz powtarzalnie wykonywał to, na czym polega przedsiębiorstwo zleceniodawcy. Po drugie, ramy organizacyjne tworzył salon: lokal, stanowisko, system rezerwacyjny, terminal, recepcja, materiały, cennik i obsługa reklamacji. Własne nożyczki tego nie równoważą. Po trzecie, organizacja przedsięwzięcia i relacji z klientem pozostawała po stronie salonu; zmienność wynagrodzenia barbera nie równoważy ponoszonego przez firmę ryzyka organizacyjnego, bo prowizja i akord występują również w stosunku pracy. Żaden z tych elementów sam w sobie nie przesądza jednak o etacie — znaczenie ma ich łączna ocena i to, które cechy dominują.

Ważne O kwalifikacji nie rozstrzyga nazwa umowy ani zamieszczone w niej oświadczenia stron o braku podporządkowania. Decyduje całokształt praw i obowiązków oraz to, które cechy pracownicze czy cywilnoprawne w danym modelu dominują.

Osobno GIP rozprawił się z klauzulą zastępstwa, na której opiera się dziś wiele modeli B2B. Zastępstwo ograniczone do jednej rezerwacji, podlegające weryfikacji koordynatora i akceptacji klienta, nie jest prawem do swobodnego posłużenia się personelem, lecz mechanizmem awaryjnego zapewnienia ciągłości obsługi wewnątrz salonu.

Autonomia to nie niezależność

Z obu interpretacji wyłania się jedna myśl przewodnia, oparta na orzecznictwie Sądu Najwyższego (m.in. I PK 176/16 i III PSKP 18/22). Podporządkowania nie należy utożsamiać ze stałym nadzorem nad każdą czynnością. W zawodach wymagających kwalifikacji przybiera ono postać podporządkowania autonomicznego: pracownik sam dobiera metodę, pozostając w ramach wyznaczonych przez zatrudniającego. Swoboda co do techniki wykonania jest profesjonalną autonomią — nie dowodem działalności na własny rachunek.

Przykład Malarz przyjmuje zlecenie odmalowania biura: sam decyduje, którego dnia w uzgodnionym tygodniu przyjdzie, przywozi własne farby i drabinę, rozlicza się za efekt i poprawia usterki na swój koszt. To współpraca cywilnoprawna. Ten sam malarz, który odnawia kolejne placówki sieci według grafiku koordynatora, w godzinach otwarcia obiektów, materiałem zamawiającego, rozliczany od godziny i nadzorowany przez brygadzistę, pracuje już w warunkach z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Różnicy nie tworzy nazwa umowy ani zawód, lecz to, czyje jest przedsięwzięcie.

Stąd praktyczny wniosek dla audytu umów. Zamiast mnożyć oświadczenia o braku podporządkowania, warto odpowiedzieć na cztery pytania. Czy usługa jest podstawowym przedmiotem działalności zamawiającego, czy odrębnym przedsięwzięciem? Kto tworzy infrastrukturę i ponosi jej koszt? Kto ustala ceny, pozyskuje klientów i odpowiada za reklamacje? Czy prawo do zastępstwa jest realne, czy warunkowe? Jeżeli odpowiedzi wskazują na zamawiającego, deklaracje stron niczego nie uratują — art. 22 § 1¹ i § 1² Kodeksu pracy obowiązują bezwzględnie, a swoboda umów z art. 353¹ Kodeksu cywilnego nie pozwala ich wyłączyć.

PIP może dziś stwierdzić etat decyzją

Znaczenie tych rozstrzygnięć wynika z reformy z 8 lipca 2026 r. Inspektor, który stwierdzi, że zlecenie jest wykonywane w warunkach stosunku pracy, może najpierw wydać polecenie usunięcia naruszenia. Dopiero jego niewykonanie otwiera drogę do decyzji okręgowego inspektora pracy stwierdzającej istnienie stosunku pracy — bez wytaczania powództwa. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu pracy, wnoszone za pośrednictwem inspektoratu w terminie miesiąca. Zmienia to pozycję procesową stron: zamiast czekać na powództwo o ustalenie stosunku pracy, strona kwestionująca decyzję musi ją zaskarżyć.

Wzrosły też sankcje. Za zastąpienie wymaganej umowy o pracę umową cywilnoprawną grzywna może dziś wynieść od 2 tys. do 60 tys. zł. Firmy mają zarazem do 8 lipca 2027 r. szczególne okno na dobrowolne uporządkowanie istniejących kontraktów. Zawarcie w tym terminie umowy o pracę pozwala uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie z art. 281 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, ale nie usuwa automatycznie innych skutków, w szczególności składkowych.

Ważne Interpretacja GIP wiąże organy PIP i chroni wnioskodawcę wyłącznie w granicach opisanego we wniosku stanu. Nie wiąże natomiast ZUS ani sądu pracy.

Pamiętajmy, że przepisy wprost przewidują, że jeżeli stan faktyczny ustalony w kontroli okaże się inny niż opisany we wniosku, inspekcja oceni relację od nowa. Wniosek napisany pod z góry założoną tezę nie tworzy tarczy, lecz dokumentuje świadomość ryzyka. Barber i kelner nie zamykają zresztą listy: podobne pytania mogą pojawić się w medycynie estetycznej, fitnessie, logistyce ostatniej mili czy w IT, gdzie model B2B bywa równie starannie opisany i równie mocno wpisany w cudzą organizację.