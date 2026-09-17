REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Raport: 19 proc. pracowników nauki chce zmienić pracę. Wypalenie zagrożeniem dla systemu

Raport: 19 proc. pracowników nauki chce zmienić pracę. Wypalenie zagrożeniem dla systemu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 września 2026, 16:05
oprac. Marta Morświnek
Redaktor serwisów internetowych
zmęczenie
Wypalenie zawodowe
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Aż 19 proc. pracowników szkolnictwa wyższego i nauki deklaruje chęć zmiany pracy w ciągu najbliższego roku, a najczęściej wskazywanym kierunkiem jest odejście poza system nauki i szkolnictwa wyższego – wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB. Ponad połowa badanych jest niezadowolona z równowagi między pracą a życiem prywatnym.

W czwartek sejmowa podkomisja ds. nauki i szkolnictwa wyższego rozpatrywała informację na temat raportu „Wypalenie zawodowe wśród osób pracujących w systemie szkolnictwa wyższego i nauki”. Opracowały go ekspertki Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego na podstawie ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w 2025 roku na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

REKLAMA

REKLAMA

Wiele ról i presja osiągnięć źródłem chronicznego stresu

- Temat wypalenia zawodowego dziś szczególnie ważny, bo od kondycji psychicznej pracowników nauki zależy jakość prowadzonych badań, dydaktyki, ale też rozwój całego systemu nauki i szkolnictwa wyższego - powiedziała podczas posiedzenia podkomisji jedna z autorek raportu, Joanna Mirosław.

Zaznaczyła, że pracownicy nauki i szkolnictwa łączą wiele ról jednocześnie: działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną, popularyzatorską. Role te konkurują o ten sam czas i zasoby. - Praca akademicka wiąże się z intensywnym kontaktem z ludźmi, studentami, współpracownikami, partnerami badawczymi, wymaga dużego zaangażowania komunikacyjnego. Ważnym elementem jest presja osiągnięć związana z publikacjami, pozyskiwaniem grantów i oceną dorobku. Warto zwrócić uwagę na bardzo niski współczynnik sukcesu w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W 2025 roku wynosił on 18 proc., a to dodatkowo wzmacnia konkurencję o ograniczone źródła finansowania. Proces publikacyjny trwa wiele miesięcy, wymaga umiejętności mierzenia się z krytyką i kolejnymi rundami poprawek artykułów. Połączenie tych czynników sprawia, że kadra akademicka jest narażona na chroniczny stres i wypalenie zawodowe - mówiła Joanna Mirosław.

75 proc. pracuje w czasie wolnym, 74 proc. odbiera służbowe wiadomości po godzinach

Ponad połowa badanych jest niezadowolona z proporcji między pracą a życiem prywatnym. Aż 75 proc. regularnie pracuje w czasie wolnym, a 74 proc. odbiera służbowe telefony lub odpowiada na wiadomości poza godzinami pracy. Ponad połowa badanych przyznaje również, że często martwi się problemami zawodowymi po zakończeniu pracy.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

83 proc. badanych uważa, że poświęca zbyt dużo czasu na zadania administracyjne, podczas gdy 63 proc. deklaruje niedobór czasu na prowadzenie badań, a 58 proc. na przygotowywanie publikacji naukowych. Ponad połowa respondentów odczuwa także przeciążenie obowiązkami dydaktycznymi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak przedstawiały autorki raportu, aż 45 proc. badanych deklarowało, że często lub zawsze doświadcza psychicznego wyczerpania, a 52 proc. często lub zawsze odczuwa napięcie i stres.

Problem wypalenia nie rozkładał się jednak równomiernie. W porównaniu z doktorami i doktorami habilitowanymi relatywnie niższy poziom wypalenia obserwowany był wśród profesorów. Wyniki wskazują więc - jak mówiły autorki badania - że wraz z osiągnięciem bardziej stabilnej pozycji zawodowej część obciążeń ulega zmniejszeniu.

Wyższe wyniki pod względem wypalenia zawodowego odnotowano wśród pracowników badawczo-dydaktycznych w porównaniu z osobami zatrudnionymi wyłącznie na stanowiskach dydaktycznych. To pokazuje, że konieczność jednoczesnego realizowania zadań badawczych, organizacyjnych i dydaktycznych może zwiększać ryzyko wypalenia.

Wyniki badania

Wyniki badania pokazały, że wypalenie zawodowe ma konsekwencje wykraczające poza dobrostan poszczególnych jednostek i może wpływać na funkcjonowanie całego systemu szkolnictwa i nauki.

Jak wynika z raportu, aż 19 proc. badanych deklaruje chęć zmiany pracy w ciągu najbliższego roku. W grupie tej dominują doktorzy. Najczęściej wskazywanym kierunkiem jest odejście nie do innej instytucji systemu nauki, ale poza system szkolnictwa wyższego i nauki. 44 proc. badanych nie deklaruje jednoznacznie, czy zamierza pozostać w obecnym miejscu pracy. - To sygnał, że uczelnie mogą mierzyć się z problemem przeciążenia pracowników, ale także z ryzykiem odpływu kadry. Cześć respondentów postrzega odejście z uczelni jako sposób na poprawę jakości życia. To sprawia, że problem wypalenia staje się wyzwaniem dla przyszłości całego systemu - wskazała Agata Roguz z OPI-PIB.

Badanie obejmowało reprezentatywne badanie ankietowe CAWI na próbie 1160 osób pracujących w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami kadry akademickiej, analizę krajowej i międzynarodowej literatury oraz istniejących rozwiązań wspierających dobrostan pracowników nauki.

Ewelina Krajczyńska-Wujec (PAP)

Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Autopromocja

Jak optymalizować koszty zatrudnienia

Sprawdź

ekr/ bar/

Powiązane
W tych zawodach brakuje pracowników. Mapa zawodów deficytowych w Polsce 2026
W tych zawodach brakuje pracowników. Mapa zawodów deficytowych w Polsce 2026
Te zawody są dziś bezpiecznym wyborem w dobie AI. 640 tys. osób pracuje w grupie najwyższego ryzyka automatyzacji. Zdecydowaną większość stanowią kobiety
Te zawody są dziś bezpiecznym wyborem w dobie AI. 640 tys. osób pracuje w grupie najwyższego ryzyka automatyzacji. Zdecydowaną większość stanowią kobiety
Zatrudnienie kierowców piekarni - etat czy zlecenie? Interpretacja indywidualna GIP nr 8
Zatrudnienie kierowców piekarni - etat czy zlecenie? Interpretacja indywidualna GIP nr 8
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
W tych zawodach brakuje pracowników. Mapa zawodów deficytowych w Polsce 2026
17 wrz 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prognozowało, że w 2026 r. będzie 17 zawodów deficytowych, czyli o 6 mniej niż w poprzednim roku. W których zawodach brakuje dziś pracowników? Oto mapa zawodów deficytowych w Polsce 2026.
Te zawody są dziś bezpiecznym wyborem w dobie AI. 640 tys. osób pracuje w grupie najwyższego ryzyka automatyzacji. Zdecydowaną większość stanowią kobiety
17 wrz 2026

Ponad 4,5 mln osób w Polsce wykonuje zawody, które mogą zostać częściowo zautomatyzowane przez AI, a ponad 640 tys. osób znajduje się w grupie najwyższego ryzyka automatyzacji. Zdecydowaną większość tej grupy stanowią kobiety. Które zawody są dziś bezpiecznym wyborem? Oto 6 wskazówek przed rozpoczęciem ścieżki zawodowej.
Zatrudnienie kierowców piekarni - etat czy zlecenie? Interpretacja indywidualna GIP nr 8
16 wrz 2026

Zatrudnienie kierowców piekarni - konieczne jest podpisanie umowy o pracę czy wystarczy zlecenie? GIP uznaje stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę za prawidłowe. Interpretacja indywidualna GIP nr 8 skupia się na elemencie stosunku pracy, jakim jest podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy.
Przepisy BHP powinny dotyczyć również umów cywilnoprawnych. 3 zmiany proponowane przez PIP
16 wrz 2026

W czerwcu tego roku Główny Inspektor Pracy (Marcin Stanecki) podczas konferencji „Po prostu bezpieczeństwo – kierunki zmian”, zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Politechnikę Łódzką, stwierdził, że rodzaj więzi z pracodawcą nie może oznaczać gorszych i mniej bezpiecznych warunków pracy. PIP przedstawiła 3 proponowane zmiany w zakresie BHP dla umów cywilnoprawnych.

REKLAMA

Czy coaching jeszcze ma sens? [TRANSMISJA Z DEBATY]
17 wrz 2026

O przyszłości coachingu nie powinniśmy rozmawiać wyłącznie wtedy, gdy pojawiają się kontrowersje. To temat, który wymaga spokojnej, merytorycznej i otwartej debaty z udziałem osób reprezentujących różne doświadczenia i perspektywy.
Wsparcie z ZUS dla osób po udarze: rehabilitacja, renta, świadczenie wspierające, 500 plus dla osób niesamodzielnych. Bezpłatna konferencja dla wszystkich zainteresowanych
16 wrz 2026

Wszystko o wsparciu z ZUS dla osób po udarze: rehabilitacja, renta, świadczenie wspierające, 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wszyscy zainteresowani mogą dowiedzieć się o obowiązujących zasadach na bezpłatnej konferencji w dniu 19 września 2026 r.
Rekordowa emerytura w Polsce to 54 tys. zł. Gdzie mieszka emeryt pobierający najwyższe świadczenie?
16 wrz 2026

Rekordowa emerytura w Polsce w 2026 r. to 54 tys. zł. Druga najwyższa emerytura to 53,5 tys. zł. Okazuje się, że osoby te mieszkają w jednym województwie. Gdzie wypłacane są najwyższe świadczenia z ZUS? Trzecie miejsce to już dużo niższa kwota - 45,3 tys. zł z województwa mazowieckiego.
Zatrudnianie studentów w piekarni - umowa o pracę czy zlecenie? Interpretacja GIP nr 7
15 wrz 2026

Zatrudnienie studentów w piekarni - umowa o pracę czy zlecenie? Decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej GIP nr 7 dotyczy wykonywania czynności sprzedawców oraz pracowników produkcji w piekarni przez studentów. Czy stosunki łączące wnioskodawcę ze studentami stanowią stosunki pracy i należy podpisać z nimi umowę o pracę, a może właściwa będzie umowa zlecenia?

REKLAMA

HR w trybie aktualizacji. Czy dział personalny nadąża za rzeczywistością?
15 wrz 2026

Dział HR ma dziś pomagać organizacji odnaleźć się w zmieniającym się świecie. Żeby jednak skutecznie prowadzić innych przez zmianę, sam musi za nią nadążać. Dlatego ciągłe uczenie się przestaje być dodatkiem do pracy HR-owca. Staje się częścią jego zawodowej rzeczywistości i warunkiem skutecznego działania.
Zarobki wyższe o jedną trzecią dzięki znajomości języka. Stawki rosną o ok. 1500 zł wraz z wymaganym poziomem języka
15 wrz 2026

Z ofert pracy wynika, że przy wymaganiu znajomości języka obcego zarobki są wyższe nawet o jedną trzecią. Stawki rosną wraz z wymaganym poziomem języka o około 1500 zł.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA