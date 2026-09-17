Raport: 19 proc. pracowników nauki chce zmienić pracę. Wypalenie zagrożeniem dla systemu

Aż 19 proc. pracowników szkolnictwa wyższego i nauki deklaruje chęć zmiany pracy w ciągu najbliższego roku, a najczęściej wskazywanym kierunkiem jest odejście poza system nauki i szkolnictwa wyższego – wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB. Ponad połowa badanych jest niezadowolona z równowagi między pracą a życiem prywatnym.

W czwartek sejmowa podkomisja ds. nauki i szkolnictwa wyższego rozpatrywała informację na temat raportu „Wypalenie zawodowe wśród osób pracujących w systemie szkolnictwa wyższego i nauki”. Opracowały go ekspertki Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego na podstawie ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w 2025 roku na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

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Wiele ról i presja osiągnięć źródłem chronicznego stresu

- Temat wypalenia zawodowego dziś szczególnie ważny, bo od kondycji psychicznej pracowników nauki zależy jakość prowadzonych badań, dydaktyki, ale też rozwój całego systemu nauki i szkolnictwa wyższego - powiedziała podczas posiedzenia podkomisji jedna z autorek raportu, Joanna Mirosław.

Zaznaczyła, że pracownicy nauki i szkolnictwa łączą wiele ról jednocześnie: działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną, popularyzatorską. Role te konkurują o ten sam czas i zasoby. - Praca akademicka wiąże się z intensywnym kontaktem z ludźmi, studentami, współpracownikami, partnerami badawczymi, wymaga dużego zaangażowania komunikacyjnego. Ważnym elementem jest presja osiągnięć związana z publikacjami, pozyskiwaniem grantów i oceną dorobku. Warto zwrócić uwagę na bardzo niski współczynnik sukcesu w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W 2025 roku wynosił on 18 proc., a to dodatkowo wzmacnia konkurencję o ograniczone źródła finansowania. Proces publikacyjny trwa wiele miesięcy, wymaga umiejętności mierzenia się z krytyką i kolejnymi rundami poprawek artykułów. Połączenie tych czynników sprawia, że kadra akademicka jest narażona na chroniczny stres i wypalenie zawodowe - mówiła Joanna Mirosław.

75 proc. pracuje w czasie wolnym, 74 proc. odbiera służbowe wiadomości po godzinach

Ponad połowa badanych jest niezadowolona z proporcji między pracą a życiem prywatnym. Aż 75 proc. regularnie pracuje w czasie wolnym, a 74 proc. odbiera służbowe telefony lub odpowiada na wiadomości poza godzinami pracy. Ponad połowa badanych przyznaje również, że często martwi się problemami zawodowymi po zakończeniu pracy.

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83 proc. badanych uważa, że poświęca zbyt dużo czasu na zadania administracyjne, podczas gdy 63 proc. deklaruje niedobór czasu na prowadzenie badań, a 58 proc. na przygotowywanie publikacji naukowych. Ponad połowa respondentów odczuwa także przeciążenie obowiązkami dydaktycznymi.

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Jak przedstawiały autorki raportu, aż 45 proc. badanych deklarowało, że często lub zawsze doświadcza psychicznego wyczerpania, a 52 proc. często lub zawsze odczuwa napięcie i stres.

Problem wypalenia nie rozkładał się jednak równomiernie. W porównaniu z doktorami i doktorami habilitowanymi relatywnie niższy poziom wypalenia obserwowany był wśród profesorów. Wyniki wskazują więc - jak mówiły autorki badania - że wraz z osiągnięciem bardziej stabilnej pozycji zawodowej część obciążeń ulega zmniejszeniu.

Wyższe wyniki pod względem wypalenia zawodowego odnotowano wśród pracowników badawczo-dydaktycznych w porównaniu z osobami zatrudnionymi wyłącznie na stanowiskach dydaktycznych. To pokazuje, że konieczność jednoczesnego realizowania zadań badawczych, organizacyjnych i dydaktycznych może zwiększać ryzyko wypalenia.

Wyniki badania

Wyniki badania pokazały, że wypalenie zawodowe ma konsekwencje wykraczające poza dobrostan poszczególnych jednostek i może wpływać na funkcjonowanie całego systemu szkolnictwa i nauki.

Jak wynika z raportu, aż 19 proc. badanych deklaruje chęć zmiany pracy w ciągu najbliższego roku. W grupie tej dominują doktorzy. Najczęściej wskazywanym kierunkiem jest odejście nie do innej instytucji systemu nauki, ale poza system szkolnictwa wyższego i nauki. 44 proc. badanych nie deklaruje jednoznacznie, czy zamierza pozostać w obecnym miejscu pracy. - To sygnał, że uczelnie mogą mierzyć się z problemem przeciążenia pracowników, ale także z ryzykiem odpływu kadry. Cześć respondentów postrzega odejście z uczelni jako sposób na poprawę jakości życia. To sprawia, że problem wypalenia staje się wyzwaniem dla przyszłości całego systemu - wskazała Agata Roguz z OPI-PIB.

Badanie obejmowało reprezentatywne badanie ankietowe CAWI na próbie 1160 osób pracujących w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami kadry akademickiej, analizę krajowej i międzynarodowej literatury oraz istniejących rozwiązań wspierających dobrostan pracowników nauki.

Ewelina Krajczyńska-Wujec (PAP)

ekr/ bar/