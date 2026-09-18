REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Już ponad 9 miesięcy trwa przeciętnie znalezienie pracy. Jakich kandydatów chcą pracodawcy?

Już ponad 9 miesięcy trwa przeciętnie znalezienie pracy. Jakich kandydatów chcą pracodawcy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 września 2026, 15:24
Co oznacza niedopasowanie kompetencyjne?
Co oznacza niedopasowanie kompetencyjne?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Według danych GUS przeciętny czas poszukiwania pracy wydłużył się z 7,5 miesiąca w II kwartale 2025 r. do 9,2 miesiąca w II kwartale 2026 r. Z kolei pracodawcy mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Z czego wynika ta pozorna sprzeczność?

rozwiń >

Rynek pracy coraz bardziej wymagający dla pracowników

Jak pokazują najnowsze wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, problemem jest nie tylko liczba dostępnych pracowników, ale także dopasowanie ich kompetencji do zmieniających się potrzeb pracodawców.

REKLAMA

REKLAMA

Polski rynek pracy daje dziś mniej powodów do optymizmu osobom poszukującym zatrudnienia niż jeszcze rok temu. Według danych GUS przeciętny czas poszukiwania pracy wydłużył się z 7,5 miesiąca w II kwartale 2025 r. do 9,2 miesiąca w II kwartale 2026 r. W tym samym czasie wzrósł udział osób długotrwale bezrobotnych (wśród ogółu bezrobotnych) – z 16,8 proc. do 21,8 proc.

Trudno o odpowiedniego kandydata do pracy

Nie oznacza to jednak, że pracodawcy mają dziś łatwy dostęp do odpowiednich kandydatów. Najnowsze wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego pokazują, że w 2025 r. 60 proc. firm deklarowało trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Duże trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników mają przedsiębiorstwa działające w branży usług specjalistycznych (69 proc.), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (67 proc.) oraz przemysłowej i górniczej (66 proc.).

Co w praktyce oznacza niedopasowanie kompetencyjne?

To pozorna sprzeczność: osobom poszukującym pracy zajmuje więcej czasu znalezienie zatrudnienia, a firmy jednocześnie mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Jednym z wyjaśnień może być niedopasowanie kompetencyjne. Problem nie polega wyłącznie na tym, ilu pracowników jest dostępnych, ale także na tym, czy ich kompetencje odpowiadają potrzebom konkretnych stanowisk.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

– Niedopasowanie kompetencyjne nie oznacza, że na rynku brakuje pracowników. To sytuacja, w której kompetencje dostępne po stronie pracowników nie odpowiadają w pełni temu, czego potrzebują pracodawcy. Może dotyczyć zarówno konkretnych umiejętności zawodowych, jak i kompetencji bardziej uniwersalnych, które są związane z organizacją pracy, współpracą, uczeniem się czy dostosowywaniem się do zmian – mówi prof. Marcin Kocór z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Fach w ręku nie wystarczy?

Poszukiwany pracownik powinien dysponować nie tylko konkretną wiedzą i umiejętnościami zawodowymi. Niezależnie od stanowiska i branży wśród kompetencji uznawanych przez pracodawców za szczególnie ważne znalazły się m.in. gotowość do brania odpowiedzialności, zarządzanie czasem i terminowość czy też determinacja w realizacji zadań. Jednocześnie, obok kreatywności, są to obszary, w których pracodawcy napotykają znaczne trudności podczas rekrutacji.

– Pracodawcy potrzebują osób, które poza kompetencjami zawodowymi potrafią dobrze zorganizować swoją pracę, wziąć za nią odpowiedzialność, są komunikatywne, ale też dostosowują się do nowych sytuacji i potrafią pracować w stresie. Na znaczeniu zyskują też kompetencje związane z analizą informacji, weryfikacją danych oraz kompetencje cyfrowe. To właśnie te uniwersalne kompetencje są wysoko cenione przez firmy – mówi Adriana Skorupska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jakich kompetencji pracodawcy szukają na poszczególnych poziomach stanowisk?

Na stanowiskach kierowniczych pracodawcy szczególnie cenią pracę w grupie, zarządzanie czasem i terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność, gotowość do uczenia się oraz dostosowywanie się do nowych sytuacji. Ważne są także kompetencje cyfrowe i kognitywne, m.in. praca z oprogramowaniem oraz analiza i weryfikowanie informacji.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

W przypadku specjalistów oraz techników i średniego personelu szczególne znaczenie mają determinacja w realizacji zadań, gotowość do uczenia się oraz analiza informacji i wyciąganie wniosków.

Wśród pracowników biurowych oraz pracowników usług i sprzedawców najważniejsze są kompetencje związane z relacjami i współpracą, m.in. nawiązywanie i utrzymywanie relacji, komunikatywność, praca w grupie, a także odpowiedzialność, zarządzanie czasem i terminowość oraz dostosowywanie się do nowych sytuacji.

Natomiast w zawodach robotniczych obok umiejętności pracy z urządzeniami i maszynami, szczególnie ważne są kompetencje samoorganizacyjne, takie jak determinacja, odpowiedzialność, zarządzanie czasem i terminowość oraz dostosowywanie się do nowych sytuacji. Liczą się również komunikatywność, praca w grupie, gotowość do uczenia się i kreatywność.

Największe wyzwanie pojawia się przy bardziej złożonych stanowiskach

Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Autopromocja

Jak optymalizować koszty zatrudnienia

Sprawdź

Ważne

Skala niedopasowania kompetencyjnego rośnie wraz ze złożonością pracy. Szczególnie widoczne jest to w przypadku specjalistów i techników, gdzie pracodawcy oczekują jednocześnie wysokiego poziomu kompetencji zawodowych oraz szerokiego zestawu kompetencji ogólnych.

– Im bardziej złożona praca, tym większym wyzwaniem dla pracodawcy jest znalezienie osoby odpowiadającej wszystkim wymaganiom stanowiska. W przypadku specjalistów i techników nie chodzi już tylko o konkretną wiedzę zawodową, ale o połączenie kompetencji potrzebnych do skutecznego funkcjonowania w zmieniającym się środowisku pracy – mówi prof. Marcin Kocór.

Niedopasowanie kompetencyjne nabiera nowego znaczenia

Wyniki BKL pokazują, że niedopasowanie kompetencyjne nie jest wyłącznie nowym zjawiskiem. Podobne problemy, szczególnie w obszarze samoorganizacji i kompetencji interpersonalnych, były widoczne już we wcześniejszych edycjach badania, od 2010 roku.

Dziś jednak nabierają one szczególnego znaczenia. W sytuacji, gdy osobom poszukującym pracy trudniej znaleźć zatrudnienie, a przedsiębiorstwa nadal doświadczają problemów ze znalezieniem odpowiednich kandydatów, coraz ważniejsze staje się nie tylko pytanie „ilu pracowników jest na rynku?”, ale również „czy mają kompetencje, których potrzebują firmy?”.

O badaniu

Bilans Kapitału Ludzkiego to największe badanie rynku pracy w Polsce. Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku. W ramach projektu realizowane są badania przekrojowe dostarczające ogólnych informacji o sytuacji na rynku pracy oraz badania tematyczne będące odpowiedzią na zapotrzebowanie wynikające z aktualnych trendów na rynku pracy i w gospodarce.

Projekt BKL realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Powiązane
Umowa zlecenia a stosunek pracy – jakie kryteria bierze pod uwagę PIP
Umowa zlecenia a stosunek pracy – jakie kryteria bierze pod uwagę PIP
Raport: 19 proc. pracowników nauki chce zmienić pracę. Wypalenie zagrożeniem dla systemu
Raport: 19 proc. pracowników nauki chce zmienić pracę. Wypalenie zagrożeniem dla systemu
Płaca minimalna poszła ostro w górę. Jest raport o skutkach dla rynku pracy
Płaca minimalna poszła ostro w górę. Jest raport o skutkach dla rynku pracy
Źródło: PARP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Już ponad 9 miesięcy trwa przeciętnie znalezienie pracy. Jakich kandydatów chcą pracodawcy?
18 wrz 2026

Według danych GUS przeciętny czas poszukiwania pracy wydłużył się z 7,5 miesiąca w II kwartale 2025 r. do 9,2 miesiąca w II kwartale 2026 r. Z kolei pracodawcy mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Z czego wynika ta pozorna sprzeczność?
PPK ma już 4,5 mln uczestników. W 2027 roku ważna zmiana dla milionów pracowników [Gość INFOR.PL]
18 wrz 2026

Pracownicze Plany Kapitałowe działają już od siedmiu lat, a liczba osób regularnie odkładających w nich pieniądze przekroczyła 4,5 mln aktywnych uczestników. Tylko w ciągu ostatniego roku ich liczba wzrosła o 15 proc. Mimo tego potencjał programu jest znacznie większy, bo grupa osób, które mogą korzystać z PPK, liczy około 12 mln pracowników.
Raport: 19 proc. pracowników nauki chce zmienić pracę. Wypalenie zagrożeniem dla systemu
17 wrz 2026

Aż 19 proc. pracowników szkolnictwa wyższego i nauki deklaruje chęć zmiany pracy w ciągu najbliższego roku, a najczęściej wskazywanym kierunkiem jest odejście poza system nauki i szkolnictwa wyższego – wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB. Ponad połowa badanych jest niezadowolona z równowagi między pracą a życiem prywatnym.
W tych zawodach brakuje pracowników. Mapa zawodów deficytowych w Polsce 2026
17 wrz 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prognozowało, że w 2026 r. będzie 17 zawodów deficytowych, czyli o 6 mniej niż w poprzednim roku. W których zawodach brakuje dziś pracowników? Oto mapa zawodów deficytowych w Polsce 2026.

REKLAMA

Te zawody są dziś bezpiecznym wyborem w dobie AI. 640 tys. osób pracuje w grupie najwyższego ryzyka automatyzacji. Zdecydowaną większość stanowią kobiety
17 wrz 2026

Ponad 4,5 mln osób w Polsce wykonuje zawody, które mogą zostać częściowo zautomatyzowane przez AI, a ponad 640 tys. osób znajduje się w grupie najwyższego ryzyka automatyzacji. Zdecydowaną większość tej grupy stanowią kobiety. Które zawody są dziś bezpiecznym wyborem? Oto 6 wskazówek przed rozpoczęciem ścieżki zawodowej.
Zatrudnienie kierowców piekarni - etat czy zlecenie? Interpretacja indywidualna GIP nr 8
16 wrz 2026

Zatrudnienie kierowców piekarni - konieczne jest podpisanie umowy o pracę czy wystarczy zlecenie? GIP uznaje stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę za prawidłowe. Interpretacja indywidualna GIP nr 8 skupia się na elemencie stosunku pracy, jakim jest podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy.
Przepisy BHP powinny dotyczyć również umów cywilnoprawnych. 3 zmiany proponowane przez PIP
16 wrz 2026

W czerwcu tego roku Główny Inspektor Pracy (Marcin Stanecki) podczas konferencji „Po prostu bezpieczeństwo – kierunki zmian”, zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Politechnikę Łódzką, stwierdził, że rodzaj więzi z pracodawcą nie może oznaczać gorszych i mniej bezpiecznych warunków pracy. PIP przedstawiła 3 proponowane zmiany w zakresie BHP dla umów cywilnoprawnych.
Czy coaching jeszcze ma sens? [TRANSMISJA Z DEBATY]
17 wrz 2026

O przyszłości coachingu nie powinniśmy rozmawiać wyłącznie wtedy, gdy pojawiają się kontrowersje. To temat, który wymaga spokojnej, merytorycznej i otwartej debaty z udziałem osób reprezentujących różne doświadczenia i perspektywy.

REKLAMA

Wsparcie z ZUS dla osób po udarze: rehabilitacja, renta, świadczenie wspierające, 500 plus dla osób niesamodzielnych. Bezpłatna konferencja dla wszystkich zainteresowanych
16 wrz 2026

Wszystko o wsparciu z ZUS dla osób po udarze: rehabilitacja, renta, świadczenie wspierające, 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wszyscy zainteresowani mogą dowiedzieć się o obowiązujących zasadach na bezpłatnej konferencji w dniu 19 września 2026 r.
Rekordowa emerytura w Polsce to 54 tys. zł. Gdzie mieszka emeryt pobierający najwyższe świadczenie?
16 wrz 2026

Rekordowa emerytura w Polsce w 2026 r. to 54 tys. zł. Druga najwyższa emerytura to 53,5 tys. zł. Okazuje się, że osoby te mieszkają w jednym województwie. Gdzie wypłacane są najwyższe świadczenia z ZUS? Trzecie miejsce to już dużo niższa kwota - 45,3 tys. zł z województwa mazowieckiego.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA