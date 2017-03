Zmiany w pracy tymczasowej mogą wejść w życie 1 czerwca 2017 r.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała 22 marca przyjęcie wraz z poprawkami rządowego projektu nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Agencja pracy tymczasowej będzie mogła skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy, w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Jednocześnie pracodawca użytkownik będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy, w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Marszałkowie województw zostaną zobowiązani do sprawdzania raz na kwartał, czy agencje pracy tymczasowej nie zalegają z opłacaniem obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników pracy tymczasowej.

Projekt zakłada, że pracownik tymczasowy będzie mógł wybrać sąd pracy właściwy do rozpatrzenia jego roszczeń wobec agencji pracy tymczasowej. Jest to zgodne z ostatnim wyrokiem TK w takiej sprawie.

W nowelizacji ustawy zaproponowano także większą ochronę pracownic tymczasowych w ciąży. Takie umowy - gdyby miało dojść do ich rozwiązania po upływie trzeciego miesiąca ciąży - będą przedłużane do dnia porodu. W konsekwencji pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński. Przyjęta poprawka zakłada, że umowy kobiet w ciąży będą przedłużane tylko w przypadku, kiedy były one zatrudnione w ciągu ostatnich 36 miesięcy co najmniej przez dwa miesiące.

Jeśli Sejm przyjmie projekt, to nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2017.

