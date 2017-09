Emerytura od 1 października 2017 r. - pytania i odpowiedzi

Co z podwyższonym wiekiem emerytalnym?

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o emeryturach i rentach, do końca września 2017 roku obowiązuje tzw. podwyższony wiek emerytalny. Wiek ten jest zróżnicowany i zależy od roku i kwartału urodzenia danej osoby. Z każdym kolejnym kwartałem rośnie aż do osiągnięcia poziomu 67 lat.

Aby otrzymać emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn), wniosek o jej przyznanie będzie można złożyć we wrześniu lub w październiku 2017 roku. Złożony wcześniej wniosek nie będzie rozpatrzony pozytywnie, gdyż nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 1 października 2017 roku.

Czy zachowam świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub emeryturę pomostową?

Osoby, które mają prawo do świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub emerytury pomostowej, mogą je zachować do czasu, aż osiągną podwyższony wiek emerytalny.

Gdy ukończą 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), mogą wcześniej złożyć wniosek o przyznanie emerytury.

Komu podwyższą emeryturę?

Zasada: „ile wypracujesz, tyle dostaniesz” może spowodować, że emerytura danej osoby będzie bardzo niska. Jeśli jednak będzie miała ona odpowiedni staż ubezpieczeniowy, jej emerytura nie będzie mogła być niższa niż emerytura minimalna. Obecnie jest to 1000 złotych. Od 1 października 2017 roku staż ubezpieczeniowy, uprawniający do podwyższenia emerytury do poziomu emerytury minimalnej, będzie wynosił:

20 lat dla kobiet (dotychczas 22 lata)

25 lat dla mężczyzn (bez zmian)

Gdzie trafią środki z OFE?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje otwarte fundusze emerytalne o obowiązku przekazywania do ZUS środków tych osób, które przed 1 października 2017 roku skończą 50 lat

w przypadku kobiet i 55 lat w przypadku mężczyzn.

Środki z konta OFE zostaną przekazane na subkonto danej osoby w ZUS w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. OFE mają obowiązek przekazywania środków w stosunku do osób, którym zostało 10 lat do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Co z emeryturą częściową?

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie 1 października 2017 roku, nie będzie już przyznawana.

Jednakże te osoby, które spełnią warunki wymagane do przyznania emerytury częściowej przed dniem 1 października 2017 roku, otrzymają to świadczenie – i to bez względu na to, czy złożą wniosek do końca września czy później. W takim przypadku prawo do emerytury częściowej i jej wysokość będą ustalane na zasadach obowiązujących do 30 września 2017 roku.

Emeryturę częściową będzie można pobierać do czasu otrzymania emerytury w powszechnym wieku emerytalnym. Warunkiem przyznania emerytury w powszechnym wieku emerytalnym jest złożenie wniosku oraz rozwiązanie stosunku pracy.

Co zmieni się, gdy otrzymam rentę po 30 września 2017?

Gdy osoby, którym zostanie przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy po 30 września 2017 roku, osiągną powszechny wiek emerytalny, ZUS z urzędu przyzna im emerytury.

Jeżeli w dniu ukończenia 60 lub 65 lat renta będzie wstrzymana, emerytura zostanie przyznana od dnia, od którego zostałaby podjęta wypłata renty.

Co zmieni się, gdy otrzymam rentę do 30 września 2017?

Jeśli do końca września 2017 roku dana osoba nie osiągnie podwyższonego wieku emerytalnego i 1 października 2017 roku będzie miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, będzie mogła ją pobierać do dnia, w którym osiągnie podwyższony wiek emerytalny. Po tym terminie ZUS przyzna jej emeryturę z urzędu. Osoba w takiej sytuacji będzie mogła też złożyć wniosek o emeryturę, gdy osiągnie obniżony wiek emerytalny. Wtedy emerytura zostanie jej przyznana wcześniej – przed osiągnięciem podwyższonego wieku emerytalnego.