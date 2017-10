Wymiar czasu pracy w 2018 roku

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Na tej podstawie oblicza się wymiar czasu pracy.

Wymiar czasu pracy w całym 2018 roku wyniesie 2008 godzin. To o 8 godzin więcej niż roku 2017.

Jak ustalić wymiar czasu pracy krok po kroku

Przepisy Kodeksu pracy określają w jaki sposób ustalić wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym:

Krok 1 – mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni (pełne tygodnie pracy to 7 kolejnych dni, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego) przypadających do przepracowania w tym okresie (dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4);

Krok 2 – dodajemy do otrzymanej liczby, liczbę dni pozostałych (wystających poza pełne tygodnie) do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku;

Krok 3 – odejmujemy po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela.

Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach w 2018 r.

Przy uwzględnieniu wszystkich świąt oraz weekendów w 2018 roku wypada 114 dni wolnych od pracy. Poniżej wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2018.

Dni ustawowo wolne w 2018 roku

Niepełny etat

Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby godzin w pełnym etacie.

Pracownik zatrudniony jest na ½ etatu, wymiar czasu pracy na pełnym etacie wynosi 160 godzin. W takiej sytuacji, wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na ½ etatu wyniesie 80 godzin. W przypadku pracownika zatrudnionego na ¾ etatu – wymiar czasu pracy wyniesie 120 godzin (3/4x160).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy;

- Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.