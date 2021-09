Składki ZUS a stan wyjątkowy

Składki ZUS - stan wyjątkowy może wpływać na problemy z opłacaniem składek przez przedsiębiorców. Z jakiej pomocy mogą skorzystać?

Stan wyjątkowy a opłacanie składek ZUS

Płatnicy składek, którzy mają trudności z terminowym opłaceniem składek z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności.

Odroczenie płatności, raty, umorzenie należności, odstąpienie od odsetek

Aby uzyskać taką pomoc, należy do ZUS złożyć wniosek o wybraną jej formę:

Którą formę pomocy wybrać?

O wsparcie przy wyborze formy pomocy można zwrócić się do doradcy do spraw ulg i umorzeń w swoim oddziale ZUS. Doradca pomoże też skompletować i wypełnić dokumenty, które trzeba złożyć do ZUS. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie, umówić się na spotkanie w placówce ZUS lub na e-wizytę.

Więcej informacji o możliwości skorzystania z usług doradcy do spraw ulg i umorzeń.

Więcej informacji o e-wizycie w ZUS.