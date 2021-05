Kody zawodów w ZUS - które najczęściej wykazywane?

Najczęstsze kody zawodów w ZUS to ochroniarz i kierowca ciężarówki. Ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń weszła w życie 16 maja.

Kody zawodów w ZUS - ważne zmiany od 16 maja 2021 r.

16 maja weszła w życie ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń. W dokumentach zgłoszeniowych - ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej) i ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych) – należy wykazywać kod wykonywanego zawodu. Do tej pory do ZUS wpłynęło ponad 161 tys. takich zgłoszeń.

Ochroniarz i kierowca ciężarówki dominują wśród kodów zawodów w ZUS

- Pracodawcy w dokumentach zgłoszeniowych wpisują najczęściej kod zawodu oznaczający pracownika ochrony – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Ta grupa zawodowa stanowi 4,5 proc. wszystkich wykazywanych zawodów w dokumentach zgłoszeniowych. Drugą pozycję – ok 2,6 proc. zajmują jednocześnie sprzedawca i kierowca ciężarówki. Trzecia pozycja należy do magazynierów – dodaje.

Według rzeczniczki, robotnik magazynowy, magazynier stanowią 2,3 proc. wszystkich zgłoszeń. Zwraca uwagę, że analizując szczegółowo dane ZUS ZUA, na poziomie 3-cyfrowych kodów, w grupie - pracownicy usług ochrony, dla której złożono najwięcej dokumentów zgłoszeniowych, wykazano 15 różnych zawodów.

- Najczęstsze to: pracownik ochrony fizycznej, pozostali pracownicy ochrony osób i mienia, portier, pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani czy ratownik wodny – wylicza Kowalska-Matis.

Z kolei liczba dokumentów ZUS ZZA wyniosła ponad 35 tys. Tu na pierwszej pozycji plasuje się ankieter – 11,6 proc. ze wszystkich zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego. Drugie miejsce to pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani – 3,2 proc., czyli niemal czterokrotnie mniej niż zawód ankietera. Pracownicy ochrony fizycznej do ubezpieczenia zdrowotnego stanowią 1,7 proc. wszystkich zawodów wykazanych w tym zgłoszeniu i uplasowali się na 6 miejscu pod względem liczebności złożonych dokumentów.

- Gdy analizujemy 3-cyfrowy kod zawodu to na prowadzenie wysuwają się grupa zawodowa określana, jako; pracownicy do spraw informowania klientów, która stanowi 13,7 proc. ogółu wszystkich dokumentów ZUS ZZA – mówi rzeczniczka.

W tym obszarze płatnicy składek wykazali 16 kodów. Pierwsza piątka to ankieter, pozostali ankieterzy, rejestratorka medyczna, pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center), recepcjonista hotelowy.

Informacja o kodzie zawodu do celów statystycznych

Informacja o kodzie zawodu będzie wykorzystywana głównie do celów statystycznych np. przy budowaniu polityki państwa na najbliższe lata, w tym zdrowotnej. Potrzeba pozyskiwania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych dotyczących wykonywanego przez ubezpieczonego zawodu wynika także z coraz liczniejszych przypadków zgłaszania zapotrzebowania na dane statystyczne m.in. przez ministerstwa, Główny Urząd Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie.