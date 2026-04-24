Niewykorzystane pieniądze z subkonta ZUS. Bliscy zmarłych tracą miliony złotych

Niewykorzystane pieniądze z subkonta ZUS. Bliscy zmarłych tracą miliony złotych

24 kwietnia 2026, 12:12
oprac. Łucja Orzeł
Niewykorzystane pieniądze z subkonta ZUS. Bliscy zmarłych tracą miliony złotych
Niewykorzystane pieniądze z subkonta ZUS. Bliscy zmarłych tracą miliony złotych
Shutterstock

Niewielu z nas wie, że może odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłej osobie bliskiej. Tylko co piąta osoba uprawniona zwraca się o wypłatę przysługujących jej środków - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Prawo gwarantuje, że środki zgromadzone na subkontach emerytalnych po śmierci ubezpieczonego trafią do jego bliskich. W praktyce jednak setki milionów złotych pozostają w systemie – nie z powodu braku uprawnień, lecz braku wiedzy po stronie obywateli.

Setki milionów złotych pozostają w systemie

Jak informuje „DGP” w latach 2020–2024 zmarło ponad 42 tys. osób posiadających subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym samym czasie wypłaty zrealizowano w nieco ponad 8 tys. przypadków. To oznacza, że zdecydowana większość środków nie trafiła do uprawnionych. Łączna wartość pieniędzy zgromadzonych na subkontach tych osób wyniosła w analizowanym okresie blisko 940 mln zł. Z tej kwoty prawie 660 mln zł pozostaje niewypłacone.

Przyczyny braku wypłat

Jak twierdzą przedstawiciele ZUS, możliwość poinformowania o środkach zależy od wcześniejszego wskazania osób uprawnionych przez samego ubezpieczonego. W przeciwnym razie ani ZUS, ani otwarty fundusz emerytalny nie wiedzą, komu przysługują pieniądze, a tym samym kogo należałoby powiadomić - podaje „DGP”.

Nie chodzi o to, aby ZUS ustalał spadkobierców, ale o to, aby obywatel był w ogóle informowany, że takie środki istnieją i mogą zostać wypłacone. Dziś mamy sytuację, w której prawo formalnie gwarantuje wypłatę, ale w praktyce działa wyłącznie wobec tych, którzy wiedzą, że powinni złożyć wniosek. To nie jest kwestia wygody systemu, tylko podstawowej rzetelności państwa wobec obywatela - czytamy w „DGP”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje jednak żadnych zmian legislacyjnych.

