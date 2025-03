575 zł dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności do każdej pensji. Jak uzyskać dofinansowanie? Gdzie należy złożyć wniosek? Na jakie dofinansowania mogą liczyć pracodawcy zatrudniający osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności?

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawcy zatrudniający osoby ze stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać dofinansowania z PFRON. Przysługuje im dofinansowanie pod warunkiem, że pracownik został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego różni się w zależności od stopnia niepełnosprawności zatrudnionego pracownika. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika przysługuje w wysokości:

575 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności,

– w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności, 1550 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

– w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 2760 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Powyższe kwoty mogą ulec zwiększeniu, gdy danej osobie niepełnosprawnej orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję. Zwiększeniu ulegnie także kwota dla osoby niepełnosprawnej niewidomej. Zwiększenie to wynosi odpowiednio:

690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wyniesie 1265 zł ),

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wyniesie ), 1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wyniesie 2585 zł ),

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wyniesie ), 1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wyniesie 4140 zł).

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90 proc. faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75 proc. tych kosztów.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?

Dofinansowanie to nie przysługuje w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.

Dofinansowania nie otrzymają także na pracowników, którzy zaliczeni są do lekkiego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w przypadku, gdy mają ustalone prawo do emerytury. Nie otrzymają go pracodawcy na wynagrodzenia wypłacone po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania. Dofinansowanie nie będzie przysługiwało także w momencie, gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych. Nie otrzymają go także pracodawcy w przypadku, gdy miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Pracodawcy posiadający zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu, które przekraczają ogółem kwotę 100 zł, muszą liczyć się z tym, że Prezes Zarządu Funduszu wyda decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji.

Jak uzyskać dofinansowanie?

By uzyskać dofinansowanie na pracownika niepełnosprawnego, należy złożyć wniosek Wn-D wraz z załącznikami do PFRON. Formularz można pobrać ze strony PFRON lub uzyskać w Biurze lub Oddziałach terenowych PFRON. Wniosek należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek. Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie w terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).