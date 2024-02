Chociaż trwają strajki rolników Ukraińcy mogą pracować jako pomocnicy rolników w Polsce do 30 czerwca 2024 r.

Polscy rolnicy strajkują, a władze przedłużają Ukraińcom legalny pobyt w Polsce, m.in. celem pracy dla polskich rolników. Ukraińcy mogą pracować jako pomocnicy rolników w Polsce do 30 czerwca 2024 r. Dlaczego? Ponieważ wydłużono legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce do 30 czerwca2024 r. Gdyby nie to kolejne wydłużenie Ukraińcy mogliby legalnie przebywać w Polsce tylko do 4 marca 2024 r.

Kolejne wydłużenie okresu legalnego pobytu pomocnika rolnika – obywatela Ukrainy

Legalny pobyt a obowiązek szkolny - do sierpnia/września 2024 r.

Inne zmiany w związku z wydłużeniem legalnego pobytu Kolejne wydłużenie okresu legalnego pobytu pomocnika rolnika – obywatela Ukrainy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że ze względu na nowelizacji przepisów w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, dalej: ustawa) - okres pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski, uznawany za legalny, na mocy przepisów powyższej ustawy, został wydłużony do 30 czerwca 2024 r. W praktyce oznacza to tyle, że pomocnicy rolnika będący obywatelami Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce na mocy ww. ustawy mogą do 30 czerwca 2024 r. świadczyć pomoc w gospodarstwie rolnika w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej w oparciu o umowę o pomocy przy zbiorach, z czym wiąże się obowiązek podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w zakresie ograniczonym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zobacz również: 9 lutego 2024 zaczyna się generalny strajk rolników może potrwać do 10 marca 2024. "Jeśli nie będzie nas, rolników, to nie będzie żywności" Ważne Wyjazd obywatela Ukrainy, o którym mowa powyżej, z terytorium Polski na okres powyżej 30 dni, a także korzystanie przez obywatela Ukrainy z ochrony czasowej na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy pozbawia go uprawnienia legalnego pobytu na terytorium Polski. Legalny pobyt a obowiązek szkolny - do sierpnia/września 2024 r. W przypadku osób korzystających z wychowania przedszkolnego, realizujących obowiązek szkolny albo obowiązek nauki zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe, pobierających naukę w przedszkolu lub szkole w ukraińskim systemie oświaty w trybie kształcenia na odległość lub realizujących od roku szkolnego 2022/2023 naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych – termin ten zostaje przedłużony do dnia 31 sierpnia 2024 r. Z kolei w przypadku osób przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – do dnia 30 września 2024 r. Wydłużone terminy dotyczą również rodziców lub opiekunów ww. uczących się osób będących osobami niepełnoletnimi. Inne zmiany w związku z wydłużeniem legalnego pobytu Ze względu na wydłużenie pobytu obywateli Ukrainy doszło do zmiany szeregu innych praw i obowiązków, do najważniejszych należą: wydłużenie terminów upoważniania wolontariuszy do wykonywania czynności przy nadawaniu obywatelom Ukrainy numerów PESEL, tymczasowego wykorzystywania obiektów na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, wykorzystywania środków z Funduszu Pomocy (na rzecz pomocy Ukrainie);

przedłużenie okresów ważności wydanych obywatelom Ukrainy wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca czy dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”;

przedłużenie terminów do opuszczenia terytorium RP i terminów dobrowolnego powrotu; przedłużenie okresu dopuszczalnego pobytu na podstawie wizy Schengen w związku z końcem takiej wizy, udzielania zezwoleń na pobyt czasowy nawet pomimo niespełniania wymogów dla otrzymania takiego zezwolenia, niewszczynania postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu;

przedłużenie finansowania realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym np. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych);

przedłużenie tworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowanych organizacyjnie szkołom lub przedszkolom, organizowania bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy do miejsca, w którym zapewnia się im kształcenie, wychowanie i opiekę, możliwości przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

przedłużenie możliwości prowadzenia dodatkowej nauki języka polskiego w grupie międzyszkolnej, przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom (w tym nauczycielom języka polskiego), szczególnych warunków zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela oraz możliwości wykonywania pracy przez osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

