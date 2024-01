Psycholog z Ukrainy - nie ma prawa wykonywać zawodu w Polsce

Okres braku nostryfikacji z „18 miesięcy” zmieniono na „25 miesięcy”, zatem ustawodawca przewidział wydłużenie o kolejne 7 miesięcy możliwości świadczenia usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy bez konieczności nostryfikacji. Czas ten jednak już minął, bo uprawnienia wygasły 24 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z art. 64a ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, od 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, obywatel Ukrainy przebywający na terytorium RP w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadkach, o których mowa w art. 22 ust. 1, posiadający uzyskany w Ukrainie dyplom: jednolitych studiów na kierunku psychologia albo dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia i drugiego stopnia na kierunku psychologia – zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego specjalisty na kierunku psychologia albo magistra na kierunku psychologia, może świadczyć usługi psychologiczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Czym jest nostryfikacja dyplomu?

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność.

Wniosek o nostryfikację należy złożyć w uczelni, która posiada tzw. kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. Wykaz dyscyplin określa rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Nostryfikacja dyplomów obywateli Ukrainy i Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski (po 24 lutego 2022 r.) po agresji Rosji, nie musieli przedkładać oryginałów swych dyplomów, by je nostryfikować. Co ważne istnieje generalnie możliwość skorzystania z Europejskiego Paszportu Kwalifikacji dla Uchodźców (EQPR) to specjalne międzynarodowe narzędzie umożliwiające weryfikację kwalifikacji uchodźców mimo brakującej lub niewystarczającej dokumentacji odbytego kształcenia. Pozwala ono wydać ustandaryzowany dokument objaśniający kwalifikacje, jakie uchodźca z dużym prawdopodobieństwem uzyskał w świetle dostępnych dowodów.

Rodzaje kwalifikacji podlegających ocenie: wykształcenie wyższe, wykształcenie zawodowe i techniczne oraz praktyka zawodowa, pełne wykształcenie średnie. Wniosek o wydanie Europejskiego Paszportu Kwalifikacji dla Uchodźców może złożyć osoba, która otrzymała odpowiedni dokument potwierdzający status uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl oraz osoby z prawem do ochrony tymczasowej.