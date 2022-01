Wynagrodzenie i bezrobocie w 2022 roku - prognoza

Wynagrodzenie i bezrobocie w 2022 roku - jaka jest prognoza ekspertki do spraw rynku pracy Konfederacji Lewiatan, Moniki Fedorczuk?

Zmiana ustawy o cudzoziemcach 2022

Zmiana ustawy o cudzoziemcach zacznie obowiązywać na początku 2022 r. Prezydent podpisał ustawę. Oto najważniejsze zmiany.

Obniżenie wpłaty podstawowej do PPK

Obniżenie wpłaty podstawowej do PPK - jakie są zmiany w 2022 roku? Od 1 stycznia 2022 r. uległ podwyższeniu limit miesięcznego wynagrodzenia, uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej do PPK. Uczestnik PPK, którego miesięcznie wynagrodzenie nie przekracza kwoty tego limitu, może obniżyć swoją wpłatę podstawową nawet do 0,5% wynagrodzenia.

Można sprawdzić stan konta w PPK na mojeppk.pl

Można sprawdzić stan konta w PPK na mojeppk.pl. Od 1 stycznia 2022 r. na oficjalnej stronie programu istnieje możliwość zalogowania się i poznania wysokości oszczędności zebranych w PPK.

Składki KRUS - I kwartał 2022

Składki KRUS w I kwartale 2022 roku zostały ogłoszone. Ile wynosi wysokość miesięcznej składki KRUS za rolników, małżonków lub domowników? Do kiedy należy opłacić?

Zasiłek chorobowy i jednorazowe odszkodowanie - KRUS 2022

Zasiłek chorobowy i jednorazowe odszkodowanie z KRUS od 2022 roku zmieniają wysokość. Ile wynoszą od 1 stycznia 2022 r.?

Polski Ład - wyższe wynagrodzenia pracowników od 2022 r.

Polski Ład to wyższe wynagrodzenia pracowników od 2022 roku - przekonuje MRiPS. Na Polskim Ładzie najwięcej skorzystają osoby zarabiające do 5700 zł brutto miesięcznie. O swoje wynagrodzenie nie muszą martwić się także pracownicy z zarobkami od 5700 do 12800 zł brutto.

Styczeń 2022 - godziny pracy, dni wolne

Styczeń 2022 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin. Sprawdź kalendarz stycznia 2022 roku. W tym miesiącu pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny za święto wypadające 1 stycznia czyli Nowy Rok.

Chorobowe - zmiany 2022

Chorobowe w 2022 roku - jakie zmiany wchodzą w życie? Ubezpieczony szybciej wyczerpie limit 182 dni chorobowego. Do ustawy wpisano obowiązek zwrotu zasiłku w przypadku pracy podczas zwolnienia lekarskiego. Co zmienia się w zasiłku macierzyńskim?

Kto ma największe szanse na rynku pracy?

Kto obecnie ma największe szanse na rynku pracy? Co zmieniła pandemia? Jakie zawody to zawody przyszłości?

3000 zł dla działaczy opozycji antykomunistycznej

3000 zł dla działaczy opozycji antykomunistycznej wypłacane jest do dnia 31 marca 2022 roku. Czy trzeba składać wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia? Do kiedy jest wypłacane?

Bezpłatne testy na covid dla pracowników - wątpliwości

Bezpłatne testy na covid dla pracowników są przedmiotem poselskiego projektu ustawy. Wokół weryfikowania statusu zdrowotnego pracowników pojawiają się liczne wątpliwości. Czy wszystkie testy będą finansowane ze środków publicznych? Gdzie mają odbywać się testy pracowników?

Wynagrodzenie minimalne 2022 i wypływ na inne świadczenia

Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku wynosi 3010 zł - jaki jest wpływ podwyżki tego wynagrodzenia na inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy?

Planner kadrowo-płacowy na styczeń 2022

Planner kadrowo-płacowy na styczeń 2022 roku przedstawia: wszystkie obowiązki działu kadr i płac w pierwszym miesiącu nowego roku (w tym także roczne obowiązki sprawozdawcze), parametryzację systemu kadrowo-płacowego, organizację pracy w styczniu, dodatek nocny i wymiar czasu pracy.

Najniższa krajowa i stawka godzinowa 2022

Najniższa krajowa i stawka godzinowa w 2022 roku - ile wynoszą brutto? O ile wzrosły?

Niedziela handlowa - styczeń 2022

Niedziela handlowa - styczeń 2022 ma aż 5 niedziel handlowych. Czy 2 stycznia, 9 stycznia, 16 stycznia, 23 stycznia, 30 stycznia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Ulga dla pracujących seniorów od 2022 r.

Ulga dla pracujących seniorów weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Zerowy PIT dotyczy osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi dla seniorów?

Zadłużenie z tytułu składek a prawo do zasiłków - zmiany 2022

Zadłużenie z tytułu składek ZUS a prawo do zasiłków - jakie zmiany wchodzą w życie w 2022 roku? Czy opóźnienie w opłacaniu składek powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego?

Krótszy zasiłek po ustaniu ubezpieczenia od 2022 r.

Krótszy zasiłek po ustaniu ubezpieczenia chorobowego od 2022 roku - ile maksymalnie dni będzie można pobierać zasiłek?

Dodatkowe oświadczenie dot. świadczenia pielęgnacyjnego 2022

Dodatkowe oświadczenie dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia 2022 roku należy składać do wniosków o emeryturę, rentę, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Oto wzory oświadczeń.

Polski Ład i nieuczciwe praktyki pracodawców - ZUS i PIP

Polski Ład może przyczynić się do stosowania przez pracodawców nieuczciwych praktyk. Zajmie się tym PIP. Natomiast pracownicy, którzy mają wątpliwości co do sposobu naliczania składek, mogą zgłosić się do ZUS.

Plany ZUS na 2022 rok

Jakie plany ma ZUS na 2022 rok? Jak podsumowuje ubiegły 2021 rok?

Kolejna tarcza antykryzysowa od stycznia 2022 r. - wnioski

W styczniu 2022 r. rusza kolejna tarcza antykryzysowa. W jakich terminach należy złożyć wnioski do ZUS?

Nastroje na rynku pracy – blisko trzy piąte pracujących zarobkowo pozytywnie ocenia sytuację w zakładzie pracy [Badanie]

Nastroje na rynku pracy są konsekwencją nie tylko samego funkcjonowania firmy. Nie da się jej oderwać od otaczającej jej rzeczywistości, w związku z tym wpływ ma wszystko: sytuacja gospodarcza, zmiany i nowe regulacje prawne i szereg innych czynników. Bez wątpienia ogromne znaczenie ma sytuacja epidemiologiczna. Jakie prawidłowości pokazało najnowsze badanie CBOS?

PFR wysłał 400 000 wezwań dla przedsiębiorców o PPK

Pracodawcy, którzy nie zawarli umowy o zarządzanie PPK, otrzymują obecnie, za pośrednictwem PUE ZUS, wezwania PFR do zawarcia tej umowy. Jak postąpić z tym wezwaniem?