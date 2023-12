Nowy rok, nowa praca. Kobiety będą szukać wysokich zarobków, mężczyźni elastyczności i samodzielności

Nowy rok, nowa praca? Dla wielu osób tak. Do czego będą przywiązywać największą wagę pracownicy w 2024 roku?

Postanowienie noworoczne - zmiana pracy

Jednym z postanowień noworocznych jest często zmiana pracy, a nawet przebranżowienie. Jednak, według danych polskiego startupu Jobbli, zautomatyzowanej platformy doradztwa zawodowego wykorzystującej zaawansowaną technologię AI, 40 proc. poszukujących zatrudnienia nie wie, czego właściwie szuka.

Według danych zebranych przez Jobbli, z wiekiem wysokie zarobki przestają stanowić najważniejsze kryterium przy wyborze miejsca zatrudnienia - w grupie osób w wieku lat 18 i młodszych wskazywało je 66,7 proc., natomiast w grupie wiekowej 35-39 już tylko 28,6 proc. Wśród osób 40-49 lat ten odsetek ponownie wzrasta, jednak tylko do poziomu 37,5 proc. Rośnie natomiast znaczenie transparentności wynagrodzeń w firmie. Największe znaczenie przywiązują do niej osoby w wieku od 30 do 34 lat (46,2 proc.). Coraz ważniejsza staje się także możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej (od niespełna 30 proc. badanych ok. 18 roku życia do ponad 60 proc. w wieku od 30 do 34 lat i ponad połowy w wieku od 35 do 49 lat), co kłóci się ze stereotypem, według którego jest to raczej domena młodych.

Oczekiwania kobiet, oczekiwania mężczyzn

A jak to wygląda według kryterium płci ankietowanych? Wysokie zarobki stanowią główne kryterium wyboru miejsca pracy dla kobiet (48 proc. odpowiedzi), natomiast dla mężczyzn najważniejsze są elastyczne warunki pracy i samodzielność na danym stanowisku (58 proc. odpowiedzi), które wśród kobiet zajęły dopiero trzecią pozycję (42 proc.). Na drugim miejscu wśród kobiet (45 proc.) i trzecim wśród mężczyzn (33 proc.) znalazła się możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej. Tyle samo mężczyzn zwraca również uwagę na to, czy branża, w której działa potencjalny pracodawca, jest interesująca lub innowacyjna.

Na pytanie, czy przy wyborze miejsca pracy liczy się dla nich to, by zakres działania firmy był zgodny z ich wartościami, aż 82,9 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn odpowiedziało twierdząco. Jednocześnie dla kobiet znacznie ważniejsza jest kultura People first, czyli stawianie pracowników na pierwszym miejscu i wspieranie różnorodności - jako ważne kryterium przy wyborze miejsca pracy wskazało ją 38,5 proc., spośród mężczyzn natomiast tylko 23,3 proc.

W teście przeprowadzonym na grupie ponad 20 tys. użytkowników naszej platformy w wieku 18-59 lat zauważyliśmy przewagę predyspozycji społecznych, takich jak opieka, komunikacja czy doradztwo - mówi Alicja Marchewka, CEO Jobbli - Pokazuje to, że dla Polaków ważne są aspekty relacyjne w środowisku pracy. Szukają oni więc przede wszystkim pracy, w której mogą skupić się na realizacji zadań nastawionej na współpracę oraz przywództwie nastawionym na dialog. Dobre relacje z przełożonymi oraz zespół będą w głównej mierze definiowały satysfakcję zawodową takiego pracownika.

Work-life balance poszukiwany

Respondentów spytano również o to, czy woleliby wykonywać tzw. lazy girl job (spopularyzowana przez TikToka nazwa pracy łatwej, bezstresowej, zapewniającej stabilne, dobre wynagrodzenie oraz pozostawiającej czas i przestrzeń na życie prywatne) czy tzw. yuppie job (pracę intensywną, często stresującą i wymagającą zostawania po godzinach, skupiającą się na dążeniu do kariery i sukcesów finansowych). Zarówno kobiety jak i mężczyźni chętniej wskazywali lazy girl job, chociaż w przypadku mężczyzn przewaga ta była znacznie mniejsza. Zainteresowanie yuppie job spada wraz z wiekiem, przecząc popularnej opinii, że dbanie o siebie również kosztem rozwoju zawodowego to cecha wyróżniająca przede wszystkim osoby z pokolenia Z, czyli urodzone po 1995 r.

Badanie przeprowadzono w miesiącach wrzesień-październik 2023 na grupie 234 osób w wieku od 18 do 59 lat, we współpracy z DOING GOOD, pierwszą w Polsce platformą z ofertami pracy, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko.

