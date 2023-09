Shutdown czyli zamknięcie, czy grozi urzędnikom w USA? Amerykańskie władze federalne ostrzegły w czwartek 28 września 2023 r. pracowników administracji o możliwym tzw. shutdownie, czyli zamknięciu urzędów w związku z nieuchwaleniem budżetu na nowy rok fiskalny.

rozwiń >

Shutdown dla urzędników w USA?

Shutdown czyli zamknięcie, czy grozi urzędnikom w USA? Amerykańskie władze federalne ostrzegły w czwartek 28 września 2023 r. pracowników administracji o możliwym tzw. shutdownie, czyli zamknięciu urzędów w związku z nieuchwaleniem budżetu na nowy rok fiskalny.

Okazuje się, że kongresowi USA pozostało nie wiele czasu do uniknięcia zakłócenia pracy państwa. Czy to się uda? Nie wiadomo, ponieważ trwa impas w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego lub budżetu, by przyjąć środki na dalsze funkcjonowanie organów państwa.

Washington Post o zamknięciach i przymusowych urlopach

"Washington Post" podaje, że pracownicy agencji federalnych otrzymali powiadomienie, że wkrótce mogą zostać wysłani na urlop, jeśli nie znajdują się na liście niezbędnych pracowników.

Wynagrodzenia dla pracowników podczas shutdown

Podczas zamknięć wielu pracowników federalnych nie zgłasza się do pracy, chociaż zgodnie z prawem z 2019 r. otrzymują zapłatę z mocą wsteczną po zakończeniu zamknięcia (shutdown).

Pracownicy rządowi, którzy świadczą niezbędne usługi, takie jak kontrola ruchu lotniczego i organy ścigania, nadal pracują, ale nie otrzymują zapłaty, dopóki Kongres nie podejmie działań w celu zakończenia zamknięcia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

30 września 2023 kończy się rok fiskalny w USA

Jak podaje PAP:

Jeśli odpowiednia ustawa nie zostanie przyjęta do końca września, kiedy kończy się obecny rok fiskalny, tzw. shutdown spowoduje zablokowanie pracy większości urzędów i agencji poza najważniejszymi i najbardziej podstawowymi ich funkcjami. Oznaczałoby to np. zamknięcie parków federalnych, czy zakłócenia w programach socjalnych.

Do bezpłatnej pracy zmuszeni zostaliby natomiast żołnierze, czy funkcjonariusze straży granicznej oraz pracownicy lotnisk. Według "Washington Post", nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji na temat tego, którzy pracownicy zostaną wysłani na urlop.

Ważne Pentagon zdecydował jednak, że zakłócenia nie obejmą dostaw pomocy dla Ukrainy.

Paraliż w Kongresie - ma wpływ na rynek pracy

PAP podkreśla, że: powodem paraliżu w Kongresie są przede wszystkim żądania prawego skrzydła Partii Republikańskiej, które - mając decydujący wpływ na głosowanie - nie chce zgodzić się na uchwalenie prowizorium bez głębokich cięć, funduszy na wzmocnienie granicy i przede wszystkim bez usunięcia z projektu środków na pomoc dla Ukrainy. Na to z kolei nie chcą się zgodzić kontrolujący Senat Demokraci i większość republikańskich senatorów. Republikanie w Izbie Reprezentantów odrzucili też senacki projekt "czystego" prowizorium pozostawiającego poziom wydatków na obecnym poziomie.

Autopromocja Bieżące aktualności o zmianach przepisów Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ... IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Jaki wpływ wywierają zamknięcia rządowe na gospodarkę?

Nawet kilkudniowy shutdown jest problemem, ponieważ przede wszystkim podważa zaufanie publiczne w zdolności amerykańskich polityków do prowadzenia działalności, jednak jak podaje David Wessel, Director - The Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy: jest mało prawdopodobne, aby miało znaczący wpływ na gospodarkę. Długotrwałe zamknięcie może jednak powodować większe problemy. Goldman Sachs szacuje, że zamknięcie zmniejszyłoby wzrost PKB o około 0,2 punktu procentowego każdego tygodnia, a wzrost ten wzrósłby o taką samą kwotę w kwartale po zakończeniu zamknięcia.