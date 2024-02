Wypowiedzenie umowy o pracę. Przepisy, terminy, skutki

Sejm 9 lutego 2024 r. przegłosował przedłużenie do 30 czerwca 2024 r. szczególnych uprawnień obywateli Ukrainy, wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Oznacza to wydłużenie do połowy bieżącego roku legalności pobytu i pracy Ukraińców przybyłych do Polski w związku z wojną toczącą się w ich kraju, a także utrzymanie dotychczas przysługujących im świadczeń.