MSWiA: Prawie każdy policjant otrzyma dopłatę do mieszkania. Do 1800 zł miesięcznie. Ale z obniżką aż o 60%. [Model kroczący w policji]

Prawie każdy policjant otrzyma dopłatę do mieszkania. Do 1800 zł miesięcznie. Większość mniej - minimalna kwota 630 zł miesięcznie. Ale tak dopiero od 2027 r. A w 2025 r. obniżka aż o 60%. Dlatego policja szykuje się do protestów.

Policjanci nie zgadzają się na model kroczący

Co to jest model kroczący - renta wdowia, bon senioralny a teraz Policja

Model kroczący to pomysł rządu D. Tuska, aby wprowadzić nowe świadczenia, ale tak, aby przez kilka lat wypłacać jak najniższe kwoty. Przez 2025 r. i 2026 r. są one zaniżone i dopiero np. w 2027 r. są wypłacane w pełnej wysokości. Tak została przyznana renta wdowia (pełne wypłaty dopiero w 2027 r.). Taki sam mechanizm w nieuchwalonej jeszcze ustawie o bonie senioralnym (co do limitu dochodów emerytów). I teraz przyszedł czas na policjantów. Mają otrzymać dopłaty do czynszu mieszkań na zasadach podobnych do żołnierzy (korzysta z nich około 100 000 żołnierzy). Ale w 2025 r. świadczenia mają być obniżone aż o 60%! do tych obiecanych.

Dopłaty do mieszkania dla prawie każdego policjanta - od 630 zł do 1800 zł (ale dopiero w 2027 r.)

O tej propozycji rządu informuje Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Związkowcy prowadzą negocjacje co do podwyżki uposażeń w 2025 r. o 15% zamiast zapisanych w budżecie 5%. W mojej ocenie nie mają szans na sukces. Związkowcy też tak chyba oceniają. I skupili się na świadczeniach dodatkowych. Starają się o wprowadzenie zasady, że jest progresja w ustaleniu wysokości dodatku służbowego do minimalnego poziomu 10% uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień. I chcą świadczeń mieszkaniowych.

Ważne Świadczenie mieszkaniowe ma otrzymać zarówno policjant, który wynajmuje mieszkanie jak i jest jego właścicielem

W przypadku policjantów, którzy wynajmują mieszkania cel świadczenia nie budzi wątpliwości. Policjant, który podejmuję czasową służbę w Warszawie musi wynająć mieszkanie za 3000 zł. Jeżeli ma ponieść ten koszt samodzielnie, to często służba w Warszawie nie ma ekonomicznego sensu. Część osób uzna za kontrowersyjne dopłaty dla czynszów dla policjantów posiadających własnościowe mieszkania. Zobaczymy w jakim kierunku pójdzie debata publiczna.

MSWiA: Oferujemy policjantom dopłaty do czynszu mieszkań 630 zł - 1800 zł (miesięcznie). Ale z obniżką aż o 60%. [Model kroczący w policji]

Według relacji Zarządu Głównego NSZZ Policjantów 15 listopada 2024 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaproponowało policjantom świadczenie mieszkaniowe. Warunki brzegowe tej propozycji są takie:

Zasada 1) Policyjne świadczenie mieszkaniowe będzie oparte o zasady dla wojska (dla podobnego świadczenia). W praktyce około 100 000 żołnierzy pobiera dodatek od 450 do 1500 zł.

Zasada 2) Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie wyniesie miesięcznie od 630 zł do 1800 zł.

Zasada 3) Kwoty z przedziału 630 zł do 1800 zł będą jednak obowiązywały dopiero od 2027 r. (ta sama zasada co przy rencie wdowiej)

Zasada 4) W 2025 r. świadczenie wyniesie 40%, w 2026 r. – 75%, 2027 – 100%.

Przykład Przykład Świadczenie ma wynieść 800 zł w 2027 r. W 2025 r. zostaje obniżone o 60% do 320 zł. To jest szokująca obniżka i trudno się dziwić, że policjanci protestują

Opinia związków zawodowych policjantów o świadczeniu mieszkaniowym

Związkowcy odnoszą się do obecnych zasad obowiązujących żołnierzy. Liczą, że takie same zasady będą dla policjantów. Protestują przeciwko mechanizmowi kroczącemu:

Zmianie ulegnie tzw. współczynnik świadczenia, które różnią się pomiędzy garnizonami. Od 1 stycznia 2025 roku wysokość stawki podstawowej świadczenia mieszkaniowego wynosi 300 zł. Natomiast współczynnik świadczenia wyniesie od 2,1 do 6,0 i jest uzależniony od garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową. Po przeliczeniu świadczenia dla żołnierzy zawodowych wyniesie od 630 zł do 1800 zł w zależności od garnizonu. Najwyższe świadczenie w kwocie 1800 zł dostępne będzie dla żołnierzy zawodowych stacjonujących w warszawskim garnizonie. - Ten przepis, z identycznymi przelicznikami będzie zaimplementowany w Policji. Dotyczy wszystkich policjantów łącznie z tymi, którzy skorzystali z pomocy na remont mieszkania. I dla przykładu, najwyższy wzrost świadczenia – 420 zł – nastąpi w Katowicach, gdzie zwiększono je z 660 do 1080 zł. Ale sporą różnicę, bo 360 zł, odczują też żołnierze służący w Pruszczu Gdańskim (podwyżka do 1170 zł), Goleniowie (1110 zł) . Wzrost świadczenia o 330 zł czeka wojskowych mieszkających w Żaganiu (900 zł), Bolesławcu (1020 zł), Darłowie (990 zł), Krakowie (1290 zł). Wszystkie centrale związkowe, biorące udział w negocjacjach odniosą się do tej propozycji po weekendzie. Dla wszystkich nieakceptowalne jest wdrażanie tego oczekiwanego przez środowisko rozwiązania w trzyletniej perspektywie.

Podstawa prawna dla świadczenia mieszkaniowego dla żołnierzy Dz.U.2024.1270 t.j. (zakwaterowanie Sił Zbrojnych)

Art. 48d Świadczenie mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 3, przysługuje żołnierzowi zawodowemu przez czas pełnienia służby w danym garnizonie w wysokości iloczynu stawki podstawowej i współczynnika świadczenia mieszkaniowego zależnego od garnizonu.

W przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego świadczenie mieszkaniowe przysługuje przez czas pobierania uposażenia. Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane za miesiąc kalendarzowy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego do właściwego oddziału regionalnego Agencji, do dnia pełnienia służby w danej miejscowości, określonej w rozkazie personalnym wydanym przez właściwy organ wojskowy.

W przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego albo miejsca w internacie albo kwaterze internatowej świadczenie mieszkaniowe wypłaca się od dnia następującego po dniu zwolnienia lokalu lub miejsca w internacie. W przypadku uprawnienia do świadczenia mieszkaniowego za okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy świadczenie jest wypłacane za ten okres w wysokości 1/30 za każdy dzień.

W przypadku skierowania żołnierza otrzymującego świadczenie mieszkaniowe do wykonywania zadań służbowych poza garnizon pełnienia służby, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, żołnierzowi przysługuje świadczenie mieszkaniowe w wysokości określonej dla garnizonu, z którego żołnierz został skierowany do wykonywania zadań służbowych poza garnizon pełnienia służby. W przypadku zakwaterowania żołnierza zawodowego na zasadach, o których mowa w art. 7 ust. 2, wysokość świadczenia mieszkaniowego ulega zmniejszeniu o uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakwaterowanie.

Opinie policjantów:

Jeżeli wywiążą się że zobowiązania, że mieszkaniówka ma być zrobiona na wzór wojska, czyli: - mieszkaniówka dla każdego, bez względu na to czy ma się mieszkanie czy dom czy nie oraz czy kiedykolwiek się miało ale się sprzedało (teraz w Policji jest takie wykluczenie) - kwoty mieszkaniówki będą symetryczne jak w Wojsku, czyli przykładowo ok 1500 zł na terenie Warszawy - po 15 latach przepracowanych w Policji (tak jak jest teraz w Wojsku), pomimo pobierania co miesiąc mieszkaniówki w przykładowej kwocie 1500 zł, wypłacany będzie dodatkowo jednorazowy ekwiwalent za brak mieszkania w odpowiednich kwotach jak w Wojsku, czyli około 80 tys. zł na osobę w rodzinie, to jak najbardziej należy traktować to jako sukces NSZZP w negocjacjach. Pomijając już to, jak kolosalna jest różnica w ilości pracy pomiędzy Policją w Wojskiem, odpowiedzialnością i pomijając pozostałe dysproporcje np. w kwotach wczasów pod gruszą (400 zł/os. w rodzinie vs. 2000 zł/ os. w rodzinie), wywalczeniem mieszkaniówki na zasadach takich jak w Wojsku, zrobiliście Panowie na prawdę coś dobrego dla Policjantów. Nalezą Wam się przeprosiny za przeważające do tej pory zdania, że działacie tylko dla własnych korzyści, jesteście zdrajcami itp. Czapki z głów i zwracamy honor, takich reprezentantów nam trzeba, tak trzymajcie.

Ta przychylna opinia jest wyjątkiem - większa część głosów z mediów społecznościowych uwzględniona przy pisaniu artykułu jest nieprzychylna.