To już pewne: 12 kwietnia jest nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę w dniu 12 lutego 2026 r. Po ponad stu latach od pamiętnego wydarzenia w 1919 roku, Polska oficjalnie uhonoruje bohaterów, którzy poświęcili swoje zdrowie dla Ojczyzny. Prezydent RP podpisał właśnie ustawę, która zmieni kalendarz świąt państwowych. Wielu już zastanawia się czy w zw. z tym dzień 12 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy?

rozwiń >

12 kwietnia nowym świętem państwowym. Dniem wolnym od pracy? Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026

12 lutego 2026 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę ustanawiającą 12 kwietnia świętem państwowym – Dniem Inwalidy Wojennego. To pierwszy raz w historii RP, gdy ta szczególna grupa społeczna zostaje uhonorowana świętem o tak wysokiej randze.

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego akurat 12 kwietnia?

Data nie jest przypadkowa. Wybór padł na dzień upamiętniający I Zjazd Zjednoczeniowy Związku Inwalidów Wojennych RP, który odbył się w dniach 12-17 kwietnia 1919 roku. To wydarzenie miało fundamentalne znaczenie dla organizacji i wsparcia osób, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu.

12 kwietnia nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026 r. Cel i znaczenie nowego święta

Ustawa ma na celu wyrażenie szacunku dla cierpienia, odwagi i poświęcenia inwalidów wojennych. To grupa, która do tej pory nie doczekała się odpowiedniego uhonorowania na poziomie państwowym, mimo fundamentalnego wkładu w walkę o niepodległość i obronę Polski.

Nowe święto ma również wymiar edukacyjny – pozwoli szerzej propagować zarówno zasługi inwalidów wojennych, jak i zwracać uwagę na ich potrzeby, które państwo polskie powinno zaspokajać wobec obywateli, którzy poświęcili swoje zdrowie dla kraju.

REKLAMA

Kim są inwalidzi wojenni?

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika: "Inwalidzi wojenni to grupa społeczna szczególnie ważna dla Narodu i Państwa Polskiego. Historia Narodu Polskiego od zarania dziejów naznaczona jest licznymi konfliktami zbrojnymi, dlatego też inwalidztwo wojenne jest zjawiskiem dobrze znanym w w naszej tożsamości narodowej i państwowej. Szczególne nasilenie walk i zwiększenie ich intensywności w XX wieku – trzy powstania śląskie, Powstanie Wielkopolskie, wojna polsko-bolszewicka, I i II Wojna Światowa – wzbudziły w społeczeństwie potrzebę utworzenia struktur, organizacji, zapewniających należną opiekę i wsparcie obrońcom Rzeczypospolitej, których życie zmieniło się na zawsze przez rany i kontuzje poniesione w imię patriotyzmu, konieczności obrony wolności i niepodległości ukochanej Ojczyzny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Faktem jest, że to Związek Inwalidów Wojennych RP pozostaje najstarszą organizacją grupującą rannych weteranów, byłych żołnierzy i partyzantów oraz członków ich rodzin. Pierwsze koła ZIW powstały na terenie Galicji w 1917 r. początkowo jako Komitet Inwalidów Żołnierzy i Klub Oficerów Inwalidów, stanowiąc zalążki samodzielnego ruchu inwalidzkiego na ziemiach polskich. Kolejne struktury, które weszły potem w skład organizacji to powstałe w 1918 r. w Wielkopolsce Gospodarcze Zrzeszenie Poznańskich Inwalidów Wojennych i Związek Towarzystw Kalek i Byłych Wojaków Polaków. Organizacje zrzeszające inwalidów wojennych niezależnie powstawały również na terenach dawnego Królestwa Polskiego, a w następnych latach również na Kresach II RP jako Centralny Związek Inwalidów Wojennych. Zjednoczenie szybko rozwijających się struktur dopełniło się w dniach 12-17 kwietnia 1919 roku na I Ogólnokrajowym Zjeździe Inwalidów Polskich w Warszawie, kiedy to oficjalnie powołano do życia Związek Inwalidów Wojennych RP.

Inwalidzi Wojenni są szczególną grupą osób, którym z uwagi na zasługi, należy się indywidualne traktowanie, szacunek i troska ze strony Państwa Polskiego, a także szczególne upamiętnienie, bo ich walka nie skończyła się wraz z końcem bitwy czy wojny, ale toczy się do końca ich dni. Niesie to jeszcze jedno bardzo ważne przesłanie – ukazuje, że inwalidztwo nie wyklucza z życia społecznego i zawodowego, nie dyskwalifikuje z istnienia w przestrzeni publicznej, zmienia perspektywę, ale jej nie odbiera. Ci żołnierze, pomimo poniesionych ran i często znacznego uszczerbku na zdrowiu, nie poddali się, kończyli szkoły, podejmowali zatrudnienie, zakładali rodziny, brali udział odbudowie Państwa Polskiego, jednocześnie pracując społecznie na rzecz Kolegów i Koleżanek, bo jak pisał jeden z pierwszych prezesów ZIW Kol. Marian Kantor „inwalida wojenny prócz swej krwi i zdrowia potrafi położyć na niwie krajowej i trochę pracy i najlepsze intencje."

Czy 12 kwietnia to dzień wolny od pracy?

Choć 12 kwietnia zyskuje status święta państwowego, nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że pomimo oficjalnego charakteru święta, Polacy będą normalnie pracować i uczęszczać do szkół (chyba, że wypadnie to w sobotę czy niedzielę). Decyzja ta wynika z postanowień ustawy, która wyraźnie rozróżnia święto państwowe od dnia wolnego od pracy w rozumieniu przepisów z 1951 roku.

Z ustawy wynika: "W uznaniu zasług i poświęcenia osób, które w wyniku działań wojennych lub służby wojskowej doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, wyrażając szacunek dla ich cierpienia, odwagi i poświęcenia na rzecz Ojczyzny, stanowi się, co następuje: Art. 1. Ustanawia się dzień 12 kwietnia Dniem Inwalidy Wojennego. Art. 2. Dzień Inwalidy Wojennego jest świętem państwowym. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia."

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że pierwsze oficjalne obchody Dnia Inwalidy Wojennego jako święta państwowego odbędą się już 12 kwietnia 2026 roku.

Podsumowując, ustanowienie Dnia Inwalidy Wojennego jako święta państwowego to symboliczne uznanie długu wdzięczności wobec tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność Polski – cenę własnego zdrowia. Choć 12 kwietnia nie będzie dniem wolnym od pracy, jego status święta państwowego podkreśla wagę, jaką państwo polskie przywiązuje do pamięci o bohaterach wojennych. To ważny krok w kierunku godnego uhonorowania grupy społecznej, która przez ponad sto lat czekała na takie uznanie.