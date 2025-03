Webinar: Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – najważniejsze zmiany + certyfikat gwarantowany

Praktyczny webinar „Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – najważniejsze zmiany” poprowadzi Mariusz Makowski, doradca podatkowy, wykładowca akademicki i autor licznych publikacji. Ekspert w przystępny sposób omówi zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców oraz przedstawi sposoby na skuteczne przygotowanie się do nowych obowiązków pracodawców. Każdy z uczestników webinaru otrzyma imienny certyfikat, roczny nielimitowany dostęp do retransmisji wydarzenia oraz materiały dodatkowe.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

REKLAMA

Autopromocja

Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – najważniejsze zmiany + certyfikat gwarantowany – praktyczne warsztaty INFORAKADEMII

Proces legislacyjny dotyczący projektu ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP jest już na zaawansowanym etapie, a zaledwie 14-dniowe vacatio legis oznacza, że nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie 2025 roku! Zmiany są znaczące i kompleksowo regulują kwestie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, dlatego aby uniknąć błędów, dostosować procesy rekrutacyjne i zapełnić pełną zgodność z przepisami, warto dokładnie je poznać i odpowiednio się do nich przygotować.

Podczas praktycznego webinaru ekspert omówi kluczowe założenia ustawy, najważniejsze zmiany oraz związane z nimi nowe obowiązki pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Wskaże również, jak przygotować firmę do nadchodzących zmian, by uniknąć ryzyka naruszenia przepisów i co za tym idzie kar finansowych i problemów prawnych. Nowe przepisy mają pozwolić na ograniczenie obserwowanych wyłudzeń zezwoleń na pracę w celu wjazdu na terytorium strefy Schengen i tym samym efektywnie zwiększyć bezpieczeństwo na rynku pracy.

Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – najważniejsze zmiany – korzyści dla uczestników webinaru

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zatrudniania cudzoziemców w 2025 roku

Oszczędzisz czas i niezbędne informacje o zmianach otrzymasz podczas jednego wydarzenia

Zyskasz okazję do zadania pytań ekspertowi

Uzyskasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Otrzymasz retransmisję webinaru i materiały szkoleniowe, dzięki którym w dowolnym momencie wrócisz do najbardziej interesujących kwestii

Otrzymasz wyjątkowy PREZENT: bezpłatny, 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – najważniejsze zmiany – program webinaru

Termin: 1.04.2025 r., godz. 10:00-11:00

Nowa ustawa o dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Elektronizacja procedur

Likwidacja „testu rynku pracy”

Rejestr umów z cudzoziemcami

Nowe typy zezwoleń na pracę

Zmiany w procedurze oświadczeniowej

W drugiej części webinaru ekspert odpowie na pytania uczestników spotkania zadane na czacie.

Ekspert – Mariusz Makowski

Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły i książki na temat opodatkowania dochodów zagranicznych oraz realizuje szkolenia na ten temat. Prowadzi własną kancelarię podatkową.