Opieka nad zwierzęciem może przyczynić się do awansu

Posiadanie psa lub kota może pomóc w rozwoju kariery? Tak wynika z ostatnich badań brytyjskich naukowców. Zależności obcowania ze zwierzakami a sukcesem jest jednak więcej.

Zwierzak łagodzi obyczaje

W piśmie „Stress and Health” pojawiły się wyniki przeprowadzonego niedawno badania na brytyjskich właścicielach czworonogów. Analizowano, jak spędzanie czasu przed pracą w towarzystwie zwierzaka wpływa na nasze samopoczucie w środowisku zawodowym. Okazuje się, że wpływ ten jest większy, niż przypuszczano. Zauważono, że właściciele zwierzaków łagodniej reagowali na sytuacje stresowe w pracy niż osoby ich nieposiadające. To z kolei prowadziło do mniejszej ilości nieuprzejmych zachowań wobec klientów czy współpracowników i lepsze relacje w zespole.

Brytyjskie badanie to tylko kolejny dowód na to, jak zbawienny wpływ na wszystkie obszary naszego życia ma codzienny kontakt ze zwierzętami. Specjaliści z zooplus zwracają uwagę, że już samo towarzystwo pupila obniża ciśnienie krwi oraz poziom kortyzolu (czyli hormonu stresu) i cholesterolu.

- Posiadanie zwierząt, zwłaszcza psów, wymusza również na nas codzienne spacery i dużo więcej ruchu. A nie od dziś wiadomo, że w zdrowym ciele zdrowy (i bardziej produktywny) duch! To bardzo ważne, zwłaszcza u osób, które mają pracę siedzącą – podkreśla ekspert zooplus. Zooplus powołuje się także na badanie przeprowadzone na kanadyjskich i amerykańskich ekspertach ds. Human Resources. Aż 8 na 10 z nich zauważyło, że pracownicy posiadający psy lub koty rzadziej zmagają się z problemami psychicznymi.

Czego zwierzę uczy człowieka

Okazuje się też, że wiele umiejętności i kompetencji przydatnych w rozwoju kariery kształtujemy właśnie poprzez opiekę nad zwierzakami. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Banfield Pet Hospital na reprezentantach kadry zarządzającej wyższego szczebla w amerykańskich firmach zdecydowana większość (93%) badanych dyrektorów i menedżerów dorastała w domu, w którym obecne były zwierzęta. Co więcej – aż 78% z nich przypisało opiece nad zwierzęciem część swojego sukcesu zawodowego.

Zapytani o to, jakich umiejętności nauczyły ich zwierzęta, najczęściej zwracali uwagę na zdolności przywódcze, organizację, dyscyplinę, zdolność do identyfikowania i przewidywania biznesowych potrzeb czy problemów, a także nieszablonowe myślenie.

Potwierdzają to badania. Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge zauważyli na przykład, że opieka nad futrzastymi przyjaciółmi przez nastolatków powoduje, że są oni bardziej otwarci i towarzyscy, a także mniej konfliktowi. A ten zestaw cech zdecydowanie przydaje się im w przyszłości w dążeniu do awansu.

Badanie przeprowadzone przez Kennel Club Charitable Trust sugeruje z kolei, że zwierzęta domowe pomagają nam w lepszym zrozumieniu… innych ludzi. Ponad połowa właścicieli czworonogów biorących udział w badaniu przyznała, że pupil uczy ich cierpliwości, a 33% zauważyła u siebie większą empatię wobec innych. Specjaliści z American Psychiatric Association podkreślają też, że posiadanie zwierząt pozwala budować zdrowe rutyny. Według nich psy i koty wymuszają na nas lepszą organizację. A ta umiejętność bardzo przydaje się potem w pracy.

- Chaotyczne wykonywanie obowiązków zawodowych nigdy nie jest przyjacielem rozwoju kariery. Natomiast dobrze zorganizowany, punktualny, słowny i poukładany pracownik do skarb. Dotyczy to zwłaszcza dynamicznych środowisk, w których często działa się pod presją czasu. W wykształceniu wszystkich tych cech może nam pomóc zwierzak – dodaje ekspert zooplus.