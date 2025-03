AI – sztuczna inteligencja już zabiera pracę. W pierwszej kolejności i na dużą skalę idą na bezrobocie kobiety

Już niemal co druga firma w Polsce korzysta z AI – sztucznej inteligencji. Dla wielu pracowników oznacza to utratę pracy, a zdaniem ekspertów ma być odwrotnie. AI ma wspierać pracowników i mobilizować ich do rozwoju kompetencji oraz edukacji cyfrowej.

Na razie jednak, przez nieumiejętne wdrożenia, w praktyce stosowania sztuczna inteligencja najbardziej zagraża etatom zajmowanym przez kobiety.

Kiedy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla pracowników

Już ponad 42 proc. firm działających w Polsce wdrożyło sztuczną inteligencję, wynika z badania Navigator przeprowadzonego przez SD Worx. Plasuje nas to w czołówce 18. objętych raportem europejskich krajów.

Ale AI to nie tylko szanse, ale i zagrożenia. Przede wszystkim dla pracowników. Jedna na pięć osób obawia się, że sztuczna inteligencja może zastąpić ją w większości zawodowych zadań. Wśród najbardziej zagrożonych wyparciem z rynku grup społecznych są kobiety. Głównie przez nieumiejętnie i nieetycznie stosowaną technologię.

Kogo sztuczna inteligencja wysyła na bezrobocie

Z opublikowanego pod koniec 2024 roku przez Polski Instytut Ekonomiczny raportu „AI na polskim rynku pracy" wynika, że najbardziej zagrożone konkurencją ze strony sztucznej inteligencji zawody to:

finansiści,

prawnicy,

niektórzy urzędnicy państwowi,

specjaliści ds. administracji,

programiści i tłumacze.

Według szacunków PIE to około 3,8 mln osób, z czego aż 60 proc. czyli 2,16 mln to kobiety.

Czy oznacza to, że kobiety muszą przygotować się na pożegnanie z karierą zawodową? Nic z tych rzeczy!

— Narażone na negatywny wpływ AI, a taki może mieć miejsce, jeśli technologia jest stosowana nieodpowiedzialnie i nieetycznie, czyli zamiast być narzędziem dla pracowników, próbuje się nią ich zastąpić, są te zawody, gdzie dominują osoby ze specjalistycznym i wyższym wykształceniem – mówi Teresa Olszewska, Dyrektor Zarządzająca europejską firmą SD Worx SAP Solutions.

– A więc właśnie kobiety, które statystycznie częściej mają takie kompetencje. Ale posiadana przez nie wiedza i doświadczenie pozwalają im się łatwiej adaptować do nowych warunków rynku pracy i zdobywać nowe umiejętności – dodaje Teresa Olszewska.

Jak kobiety mogą odwrócić zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji

Zdaniem Teresy Olszewskiej, kluczowe kompetencje przyszłości będą oparte na umiejętnym połączeniu umiejętności cyfrowych, analitycznych, komunikacyjnych oraz empatii. Taka synergia wiedzy specjalistycznej i kompetencji miękkich pozwoli nie tylko dotrzymać kroku zmieniającemu się rynkowi pracy, ale nauczyć się wykorzystywać AI do własnych celów i z zagrożenia zmienić ją w sojusznika i potężny atrybut.

– Rynek nowoczesnych technologii wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i wyprzedzających ruchów w planowaniu kariery – podkreśla ekspertka.

– Moim zdaniem kobiety poradzą sobie na nim świetnie. Już dziś, chociażby na podstawie badania „Women and AI:challenges, perceptions, and perspectives in the CEE region” przygotowanego przez Women Go Tech wiemy, że ponad połowa kobiet (61 proc.) wykazuje zainteresowanie podnoszeniem swojej wiedzy na temat sztucznej inteligencji, a 41 proc. planuje się kształcić lub pracować w dziedzinach związanych ze sztuczną inteligencją. To pokazuje, że kobiety są bardzo świadome znaczenia kompetencji przyszłości i będą je doskonalić– podsumowuje Teresa Olszewska.