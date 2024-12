Wysoka liczba ubezpieczonych w ZUS. Coraz więcej cudzoziemców pracuje legalnie

Zetki, nowe pokolenie mają bardzo radykalne oczekiwania co do pracy.według raportów, to ona musi się dostosować do życia prywatnego. Co drugi kandydat z tego pokolenia odrzucił pracę, która nie zgadzała się z osobistymi wartościami lub uniemożliwiałaby zachowanie równowagi między pracą, a życiem osobistym. Według raportów to praca musi się dostosować do życia prywatnego Zetki, a nie na odwrót.