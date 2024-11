Zmęczenie w pracy: najmocniej dokucza najmłodszym pracownikom, zarówno psychiczne jak i fizyczne

Szczególnie we znaki młodym pracownikom daje się jednak zmęczenie psychiczne. Głównie wskutek monotonii w pracy, powtarzalności oraz zbyt dużej ilości zadań i obowiązków oraz nadmiernego stresu. Na rynku pracy to coraz większy problem.

Pracownicy w wieku 25-34 lata najczęściej ze wszystkich respondentów borykają się z problemem braku motywacji do pracy oraz złym samopoczuciem i gorszym nastrojem, wynika z badania Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2024. Zmęczony jak Polak w pracy: przyczyny, skutki i konsekwencje”.

Jednocześnie najmłodsi z respondentów do 24. roku życia najsilniej podkreślają potrzebę usług psychologicznych.

Zmęczenie w pracy: kto go doświadcza, czym się ono przejawia

Zmęczenia w pracy doświadcza każda grupa wiekowa, jednak najczęściej na jego odczuwanie skarżą się przede wszystkim młode osoby.

Pracownicy w wieku 25-34 lata, częściej od pozostałych, doświadczają zmęczenia psychicznego w pracy (53%). Z kolei zmęczenie fizyczne najsilniej odczuwają osoby między 18. a 24. rokiem życia (49%). Najczęstszymi przyczynami zmęczenia wśród osób do 34. roku życia są monotonia w pracy, powtarzalność, zbyt duża ilość zadań i obowiązków oraz nadmierny stres.

Jak tłumaczy Elżbieta Rogowska, wiceprezes Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy, powodem tych zaskakujących wyników może być fakt, że są to osoby, które dopiero rozwijają swoje kariery, a w dzisiejszym, dynamicznym otoczeniu, może się ten rozwój wydawać zbyt wolny i powodować frustrację.

– Być może jednocześnie początek kariery zawodowej wiąże się z istotnymi kosztami psychicznymi związanymi m.in. z udowadnianiem swojej wartości i aspiracjami do awansu. Z kolei wyjaśnieniem zmęczenia fizycznego może być etap, w którym znajdują się przedstawiciele najmłodszej grupy wiekowej, wykonujący w większości prace dorywcze o charakterze manualnym – dodaje Elżbieta Rogowska, wiceprezes Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy oraz wiceprezes ds. operacyjnych w PW Krystian.

Zmęczenie w pracy: pracownicy nie wychodzą poza dbanie o przerwy w pracy

Pracownicy w ramach walki ze zmęczeniem najczęściej działają indywidualnie. Zatrudnieni do 24. roku życia dbają przede wszystkim o odpowiednią częstotliwość krótkich przerw w pracy (48%). Z kolei osoby między 25. a 34. rokiem życia robią to zdecydowanie rzadziej (35%).

– Fakt, że pracownicy, którzy w najmniejszym stopniu organizują sobie przerwy w pracy, odczuwają największe zmęczenie psychiczne, świadczy o roli jaką odgrywa nawet krótka regeneracja – mówi Ewa Gawrysiak, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, Regional Manager CEE w TenCate Protective Fabrics.

Według Kodeksu pracy, każdy pracownik, który pracuje co najmniej 6 godzin ma prawo do co najmniej 15 minutowej przerwy. Co więcej, pracownik wykonujący pracę przy komputerze, może wykonywać 5minutowe przerwy po każdej godzinie pracy – dodaje ekspertka.

Zmęczenie pracowników: co powinni z nim zrobić pracodawcy

Pracownicy do 34. roku życia zapytani o to, które z działań podejmowanych przez pracodawcę mogą być najefektywniejsze wskazali przede wszystkim na potrzebę równomiernego rozdzielania obowiązków i unikania przeciążenia pracowników zbyt dużą ilością pracy (78%), a także na dodatkowe przerwy w pracy (75%).

Wśród poszczególnych grup wiekowych największe różnice można zauważyć m.in. przy dostępie do usług psychologicznych, które cieszą się poparciem wśród najmłodszych pracowników między 18. a 24. rokiem życia (27%).

Pracodawcy powinni zastanowić się w jaki sposób dopasowywać tempo i ilość pracy do poziomu doświadczenia i możliwości pracownika, który adaptuje się do środowiska zawodowego, a także jak zapewnić zgodne z potrzebami wsparcie.