Odpowiedzialność pracodawcy za pogorszenie stanu zdrowia pracowników w czasie upału. Jaka jest, czy polisa ochroni

Jeżeli pracownik zasłabnie lub dozna udaru słonecznego lub cieplnego w czasie pracy, pracodawca naraża się na ewentualne roszczenie z żądaniem wypłaty odszkodowania. Przed tego rodzaju finansowymi konsekwencjami upałów firmy mogą się ubezpieczyć. Słuzy do tego polisa OC pracodawcy.

Tegoroczne lato otworzyło się upałami, synoptycy zapowiadają kolejne fale wysokiej temperatury. Przedsiębiorcy powinni potraktować te zapowiedzi poważnie i jak najlepiej zabezpieczyć pracowników przed wysokimi temperaturami.

Praca przy upale: jakie obowiązki na pracodawcę nakładają przepisy

Praca w zbyt wysokiej temperaturze naraża pracowników na m.in. odwodnienie, przegrzanie organizmu, udar cieplny, oparzenie słoneczne oraz zaostrzenie chorób przewlekłych.

W upalne dni pracodawcy mają obowiązek zapewnienia pracownikom ochrony przed upałami. Lista działań obejmuje np. dostarczenie wystarczającej ilości wody do picia – to konieczne przy ponad 25 stopniach podczas pracy na otwartej przestrzeni i 28 stopniach w zamkniętym pomieszczeniu.

Pracodawcy mogą poza tym m.in. dostosować harmonogram pracy do temperatury na zewnątrz, zwiększyć częstotliwość przerw, monitorować stan zdrowia zatrudnionych czy udostępnić im chłodne miejsca jako schronienie przed słońcem, w tym pomieszczenia klimatyzowane.

Upał w pracy: samo przestrzeganie przepisów BHP nie zwolni firmy od odpowiedzialności

Jacek Kasperski, odpowiedzialny za ubezpieczenia dla sektora MSP w Compensa TU SA Vienna Insurance Group przestrzega, że u pracowników w gorszej kondycji fizycznej, starszych, zmęczonych niewyspanych czy zestresowanych przy skrajnej pogodzie nawet przestrzeganie przepisów BHP może nie wystarczyć, gdyż wysoka temperatura niekorzystnie odbije się na ich zdrowiu.

W takich przypadkach, zwłaszcza wtedy, gdy pracodawca nie spełni wskazanych przez ustawodawcę wymogów, może dojść do nieszczęścia.

Jeżeli zostanie udowodniony bezpośredni związek pomiędzy zaniedbaniem pracodawcy a nagłym i istotnym pogorszeniem stanu zdrowia pracownika, może to stanowić podstawę do ubiegania się o odszkodowanie od pracodawcy.

– Zasądzona kwota będzie oznaczała uszczerbek finansowy w firmowej kasie. Istotnym sposobem ograniczenia ryzyka pracodawcy jest przeniesienie go na zakład ubezpieczeń – wyjaśnia Jacek Kasperski.

Ubezpieczyciel podaje przykład jednej z takich sytuacji. Przedsiębiorca nie zapewnił pracownikom wody, a jeden z nich wskutek odwodnienia znalazł się w sytuacji zagrożenia życia. Doszło u niego do zaburzenia rytmu serca i omdlenia.

Odszkodowanie wyniosło w tej sytuacji kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Po co przedsiębiorcy polisa OC pracodawcy?

Przedsiębiorca może przenieść na ubezpieczyciela część ryzyk z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Takie ubezpieczenie można „uszyć na miarę” i zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy dołożyć do niego klauzule dodatkowe, w tym tzw. klauzulę OC pracodawcy.

Jak wyjaśniają eksperci Compensa TU SA Vienna Insurance Group. to ubezpieczenie działa w odniesieniu zarówno do szkód osobowych – właśnie one dotyczą zdrowia) jak i rzeczowych. Te z kolei polegają na zniszczeniu mienia) powstałych w wypadkach przy pracy.

– Wypadek przy pracy definiujemy jako zdarzenie, które polega na doznaniu urazu lub śmierci w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Czyli tych realizowanych podczas podstawowego czasu pracy, ale też nadgodzin, podróży z i do pracy oraz wyjazdów służbowych, na szkolenia czy imprezy firmowe – wyjaśnia Jacek Kasperski.

Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest wskazana w umowie suma gwarancyjna, jaką przedsiębiorca ustali przy zakupie polisy. Jest ona wyceniana przez ubezpieczyciela w zależności od branży.

– Składka za ochronę będzie oczywiście inna w branży budowlanej czy przemysłowej, a inna w przypadku pracy biurowej – dodaje ekspert.

Warto wiedzieć, że OC pracodawcy często działa jako rozszerzenie podstawowego zakresu polisy OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Należy o tym pamiętać i poinformować ubezpieczyciela o chęci zakupu takiego rozszerzenia.