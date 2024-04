GUS: W ciągu ostatniego kwartału populacja Polski zmniejszyła się o ponad 40 tys. osób. Jak zatrzymać spadek liczby Polaków?

Gwałtownie spada liczba ludności w Polsce. Na koniec marca 2024 r. Polaków było o ponad 40 tys. mniej niż na koniec 2023 r. Jak zaradzić wyludnianiu się naszego kraju?

Spadek liczby ludności w Polsce

Według najnowszych danych GUS liczba ludności Polski na koniec I kwartału 2024 r. spadła o 133 tys. rdr do 37,595 mln osób. Było to o ponad 40 tys. mniej niż w końcu 2023 r. – podaje polsatnews.pl.

Ze wstępnych danych wynika, że w okresie trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku zarejestrowano ok. 64,5 tys. urodzeń żywych, tj. o prawie siedem tysięcy mniej niż w analogicznym okresie 2023 r.

Tempo ubytku rzeczywistego w okresie styczeń–marzec 2024 r. wyniosło -0,11 proc. Oznacza to, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyło 11 osób.

Pesymistyczne prognozy GUS

Jak wynika z prognoz GUS, w 2060 r. liczba ludności w Polsce wyniesie 30,9 mln.

Do tego czasu znacząco wzrośnie m.in. współczynnik starości demograficznej, czyli relacja liczby osób w wieku 65 lat i więcej do ogólnej liczby ludności. Współczynnik ten wzrośnie z 20,9% w 2025 r. do 32,6% w 2060 r. W dużych miastach odsetek osób w wieku powyżej 65 lat wyniesie od ok. 29% do 40%.

Jak zwiększyć dzietność w Polsce

Na malejącą liczbę ludności w Polsce wpływa kilka zjawisk, m.in. utrzymująca się niska dzietność. Polacy z każdym rokiem mają średnio mniej dzieci. Według prof. Agnieszki Chłoń-Domińczak, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH, należy podejmować konsekwentne działania, które pomogą Polakom mieć tyle dzieci, ile chcą. Ekspert ocenia, że korzystnym rozwiązaniem jest przywrócenie publicznego finansowania metody in vitro, a także wprowadzenie programów ułatwiających godzenie życia rodzinnego z zawodowym.

Chłoń-Domińczak przyznaje jednocześnie, że stworzenie modelowego programu, który wpłynie na zwiększenie dzietności jest bardzo trudne. - Jedno narzędzie w postaci wspierania finansowego nie zadziała - stwierdziła. Jej zdaniem zapowiedziany przez rząd nowy program "Aktywny rodzic" będzie wspierał element godzenia pracy z życiem rodzinnym, jednak to za mało, by odwrócić niekorzystne trendy.

Czy podwyższenie wieku emerytalnego jest potrzebne

Według prof. Chłoń-Domińczak, jednym z kluczowych wyzwań jest potrzeba podniesienia wieku emerytalnego. Obecnie wynosi on w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. - To jest politycznie bardzo trudnym tematem, ale przy kurczących się zasobach na rynku pracy jest to niezbędne - oceniła profesor.

Jej zdaniem podwyższenie wieku emerytalnego jest konieczne, żeby w dłuższej perspektywie utrzymać stabilny system ubezpieczeń i transferów społecznych w Polsce.